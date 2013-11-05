Как не платить за воздух при покупке сетки сварной, кладочной и дорожной

Основной критерий, из которого складывается цена за 1 кв. м сварной сетки — это сколько проволоки или арматуры в сетке, за какой тоннаж вы платите. Например, сетка кладочная c ячейкой 50?50 и диаметром 4 мм может оказаться с ячейкой 55?55. Если размер ячейки не соответствует указанному в документах, это значит, что сетку производить сделал более легкой, а так как цену часто указывают за 1 кв. м, то не сразу можно заметь, что вы вместо металла покупаете воздух.