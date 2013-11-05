Как не платить за воздух при покупке сетки сварной, кладочной и дорожной

На тюменском рынке есть несколько производителей сетки сварной кладочной и дорожной. Все сетки производятся по единым стандартам, на похожем оборудовании, с применением одних и тех же материалов и, казалось бы, не должны значительно отличаться по цене. На практике же цены на одинаковые типы сеток у разных производителей могут очень значительно отличаться. Поэтому важно понимать, за что вы платите при покупке сварной сетки.
Основной критерий, из которого складывается цена за 1 кв. м сварной сетки — это сколько проволоки или арматуры в сетке, за какой тоннаж вы платите. Например, сетка кладочная c ячейкой 50?50 и диаметром 4 мм может оказаться с ячейкой 55?55. Если размер ячейки не соответствует указанному в документах, это значит, что сетку производить сделал более легкой, а так как цену часто указывают за 1 кв. м, то не сразу можно заметь, что вы вместо металла покупаете воздух.
Такая покупка может быть опасной, более легкая сетка отличается от сетки заложенной в проекте и может не выдержать необходимой нагрузки, поэтому могут образоваться трещины. Уменьшается срок службы здания. Увеличивается риск разрушения кладки.
Стройка — дело дорогое и стоимость строительных материалов — это, бесспорно, важный вопрос, но зачем рисковать? В «Сталепромышленной компании» производят сетку, которая соответствует стандартам, и предлагают ее по оптимальным ценам. Кроме того, если нужно подешевле, вы сами сможете определить параметры необходимой сетки и ее произведут под заказ.
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