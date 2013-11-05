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Изменения в закон «О безопасности дорожного движения» вступили в силу

5 ноября 2013, 11:39
Сегодня, 5 ноября, вступает в силу новая редакция Федерального закона «О безопасности дорожного движения», которая вводит, в частности, новые категории и подкатегории водительских прав.

По новым правилам, для управления мопедом и скутером необходимо получить права категории «М». Это можно сделать с 16 лет. При этом гражданам, имеющим права любой другой категории, открывать категорию «М» и сдавать экзамены не придется. Им будет достаточно имеющегося водительского удостоверения.

Меняются и правила проведения экзаменов в автошколах. Теперь официально разрешено сдавать на вождение на автомобиле с автоматической коробкой передач.

Для того чтобы обучать кандидатов в водители этих категорий и подкатегорий, автошколы должны иметь соответствующую лицензию. А получить ее они смогут только после того, как будут утверждены соответствующие программы подготовки водителей. Пока этих программ нет, пишет «Российская газета».

Минтранс и минобрнауки долго спорили, кто должен их разрабатывать, а профессиональное сообщество на протяжении всего этого времени тщетно пыталось быть услышанным: кому, как не самим автошколам, принимать участие в процессе разработки и согласования нормативно-правовых документов, по которым им же и предстоит жить и работать?

Автошколы обеспокоены и введением нового порядка приема экзаменов. Соответствующее постановление предусматривает проверку будущих водителей в два этапа: первый раз для сдачи теоретического экзамена и учебной площадки, второй по окончании обучения и выдачи свидетельства — экзамен по вождению в условиях реального дорожного движения. Предложенная система приема экзаменов также не прошла профессиональную экспертизу и обсуждение в среде самих автошкол. Хотя есть мнение, что такие искусственные «новшества» усложнят процесс подготовки водителей.

Не исключено, что, не пройдя испытания первого этапа в ГИБДД с первой попытки, слушатель приступит к обучению вождению в реальных дорожных условиях спустя 2–3 месяца (из-за очередей на сдачу экзамена в ГИБДД). Такой разрыв может привести к вынужденно затяжному обучению и, как следствие, может сказаться и на стоимости, а качества обучения не прибавит.

По мнению некоторых экспертов, лицензирование автошкол в принципе может привести к повышению платы за учебу. Если сейчас средняя стоимость водительских курсов колеблется в диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей, то в будущем цена может вырасти на 25%.

Нововведения также коснутся и сдачи экзамена экстерном. Из закона исключается норма о допуске к ним после самостоятельной подготовки. Таким образом, сдавать экзамены граждане смогут только после прохождения обучения в автошколе, отмечает РСН.

Водителям с иностранными водительскими удостоверениями будет запрещено работать на территории страны. В ГИБДД подчеркивают, что никакого обязательного обмена водительских прав в связи с вступлением в силу новых правил не будет — они действительны до окончания срока. Все водители у кого есть права основной категории, также смогут управлять транспортными средствами соответствующей подкатегории.

Чтобы новый закон «О безопасности дорожного движения» смог заработать в полную силу, его еще предстоит наполнить конкретикой. Для этого сейчас разрабатываются дополнительные нормативные акты, которые будут приняты в ближайшее время. Пока же штрафовать за нарушения нового закона у полицейских нет оснований. И такая неопределенная ситуация, по мнению экспертов, сохранится на протяжении еще нескольких месяцев, добавляет телеканал «Россия 24».

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