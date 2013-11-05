Изменения в закон «О безопасности дорожного движения» вступили в силу

Минтранс и минобрнауки долго спорили, кто должен их разрабатывать, а профессиональное сообщество на протяжении всего этого времени тщетно пыталось быть услышанным: кому, как не самим автошколам, принимать участие в процессе разработки и согласования нормативно-правовых документов, по которым им же и предстоит жить и работать?