Детсад на четвертом этаже прикрыли по требованию Роспотребнадзора

«Жители указывали на использование жилого помещения в качестве детского сада и, как следствие, нарушение условий проживания в жилых помещениях по причинам загрязнения общедомового имущества и нарушения тишины и покоя граждан», — сообщают в Роспотребнадзоре.
Управление провело проверку деятельности индивидуального предпринимателя Демаковой, которая показала: организация по предоставлению социальных услуг расположена на 4 этаже, отсутствуют входы, изолированные от жилой части здания, что не соответствует санитарно- эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.
В результате в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.4. КоАП РФ и о временном запрете деятельности, материалы дела были переданы в суд для принятия решения.
29 октября судом Демакова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.