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Детсад на четвертом этаже прикрыли по требованию Роспотребнадзора

5 ноября 2013, 12:18
Коллективная жалоба от жильцов дома № 18 по улице Свердлова поступила в областное управление Роспотребнадзора. Тюменцы жаловались, что им не дает покоя частный детский сад, расположенный на четвертом этаже их дома.

«Жители указывали на использование жилого помещения в качестве детского сада и, как следствие, нарушение условий проживания в жилых помещениях по причинам загрязнения общедомового имущества и нарушения тишины и покоя граждан», — сообщают в Роспотребнадзоре.

Управление провело проверку деятельности индивидуального предпринимателя Демаковой, которая показала: организация по предоставлению социальных услуг расположена на 4 этаже, отсутствуют входы, изолированные от жилой части здания, что не соответствует санитарно- эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

В результате в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.4. КоАП РФ и о временном запрете деятельности, материалы дела были переданы в суд для принятия решения.

29 октября судом Демакова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

#Новости#Детский сад#Роспотребнадзор#Дарья#Общество
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