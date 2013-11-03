Тюменские КВНщики открывают «Сезон рекордов»

Не обойдется и без сюрпризов. Сразиться с тюменцами в юморе приедут две команды из Омска, «Левый берег» и «Бухты-барахты». В составе жюри будут присутствовать тюменские КВНщики, гости из Самары, актер и автор команды КВН «Молодежная сборная» Владимир Комаров (Омск).