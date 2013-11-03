Тюменские КВНщики открывают «Сезон рекордов»

На мероприятии гостей ждет встреча с лучшими школьными и студенческими командами КВН города. Среди них участники Международных фестивалей КВН в Сочи и Анапе, участники игр Центральных Лиг Международного Союза КВН, сообщает пресс-центр «Стрижи».
Откроют фестиваль выпускники Тюменской городской школы КВН, затем зрителей порадуют уже полюбившиеся команды: «МС 66» (школа № 66), «12 стульев» (гимназия № 12), «Корень из 49» (гимназия № 49), «44 кадр» (школа № 44), «8 да 8» (школа № 88), «63 армия» (школа № 63).
Гости вечера смогут оценить юмор студенческих команд «Русь» (ГАУСЗ), «Женская логика» (Тюменский педагогический колледж № 1), «Робин GOOD» (ТГАКИиСТ) и других, а особенно финалистов Межрегиональной Северной Лиги КВН команд «Крупа» (ТГАМЭУиП) и «Кишинев» (ТюмГАСУ).
Не обойдется и без сюрпризов. Сразиться с тюменцами в юморе приедут две команды из Омска, «Левый берег» и «Бухты-барахты». В составе жюри будут присутствовать тюменские КВНщики, гости из Самары, актер и автор команды КВН «Молодежная сборная» Владимир Комаров (Омск).
Всех увлеченных, веселых и находчивых жителей Тюмени приглашают поддержать дебютантов, оценить мастерство опытных команд и просто от души повеселиться.