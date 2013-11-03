Приют на Голышева хотят оштрафовать и выселить

В Тюмени пункту временного содержания бездомных животных, расположенному на улице Голышева, грозит выселение. В преддверии выборов городские власти города решили взять с приюта плату за пользование землей под вольерами — около 300 тысяч рублей за год. А иначе — штраф и освобождение территории.
«Почему жители Тюмени (приют существует только на пожертвования людей) должны собирать такие огромные средства для казны администрации города и „оплачивать“ тот факт, что они за свой же счет решают социальные проблемы города?» — задаются вопросом зоозащитники.
Напомним, что до 2013 года это был муниципальный пункт временного содержания отловленных собак. В конце 2012 года там оставались более 100 псов, которые были отловлены городской службой, но средства на их содержание городские власти больше не выделили, а второй городской пункт по улице Кедровой, 133 был переполнен. Общественным организациям предложили содержать бездомных животных за свой счет и обещали предоставить для этого в безвозмездное пользование вольеры и вагончики. ТООО «Общество защиты животных» единственное «пожелало» содержать такой приют полностью без государственного финансирования и спасло тем самым брошенных животных от гибели.
Так с 1 января 2013 года в городе появился первый общественный приют под названием «Лучший друг». Существует он только благодаря добровольным взносам неравнодушных горожан.
«Однако совсем недавно общественной организации, содержащей приют, предъявили ультиматум — оказалось, что по мнению властей они „самовольно заняли землю“ и должны заплатить за аренду участка 270 тысяч рублей в год! Иначе им грозит штраф в размере 25 тысяч рублей и выселение. Вопрос о штрафных санкциях к приюту уже передан департаментом земельных ресурсов в Росреестр», — рассказывают организаторы общества.
«ТООО писало заявление в департамент земельных ресурсов администрации города на аренду земли под строительство приюта, но получило отказ — оказалось, что приюта там быть просто не может, а на данном участке запланирована зона многоэтажной жилой застройки, что удивительно, так как вокруг расположены промышленные базы предприятий. Каким образом с 2007 года на этом месте функционировал муниципальный пункт с таким же назначением — для бездомных животных, непонятно. Причем уже на протяжении трех лет общество защиты животных писало обращения с просьбой выделить землю и помещения для содержания бездомных животных за счет благотворительных средств, но регулярно получало отказ — земли нет, помещений нет. Хотя за забором у приюта — заросшая территория муниципальной организации, которая не используется уже много лет. При личной встрече заместитель департамента земельных ресурсов объяснила руководителю приюта, что землю под строительство нормальных помещений приюту никогда не выделят, а подпишут только договор, обязывающий оплатить 270 тысяч рублей за содержание приюта на муниципальной земле за 2013 год.
Видимо жителям города надо еще поднатужиться и „скинуться“ для администрации на 270 тысяч. Или 150 содержащихся в приюте животных ждет смерть на улице, так как многие животные приюта — либо пожилые, либо травмированные, либо потерянные домашние, то есть те, кто не выживет в условиях улицы без помощи человека. К тому же и вольеры с вагончиками под содержание бездомных животных приюту выделили только до конца года, а на просьбу о продлении такого договора на длительный срок администрация города так и не ответила», — говорится в обращении «Общества защиты животных».
В настоящее время ТООО обратилось к губернатору Тюменской области, председателю Тюменской областной думы и главе муниципального образования город Тюмень с просьбой решить создавшуюся «некрасивую ситуацию», выделить земельный участок под приютом по льготной стоимости для некоммерческой организации, рассмотреть возможность выделения земли под создание дополнительных вольеров и помещений, продлить договор безвозмездного пользования на вольеры.
Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме и защитить приют, организаторы планируют провести у здания правительства акцию против уничтожения «Лучшего друга». Однако и здесь зоозащитники столкнулись с некоторыми трудностями. «1 ноября администрация передала мне ответ на наше уведомление об акции, — рассказывает руководитель общества Анна Москвина. — Оказалось, что 10 ноября никак нельзя провести акцию возле правительства, место уже запланировано для другого мероприятия. Нас отослали в сквер Комсомольский. И нас это, естественно, не устраивает. Акция носит символический характер и обязательно должна проходить возле здания представителей власти, плюющих на нашу проблему. Так что акцию придется перенести — уведомление придется подавать заново и опять за 10 дней. Планируем на 17 ноября, с 13:00 до 17:00, на площади возле здания правительства Тюменской области, у памятника Ленину».
На акцию приглашаются все желающие. Также подписать петицию в защиту приюта можно на сайте democrator.ru.
Добавим, что приют — это не просто пристанище бездомных животных. Он также нацелен на изменение отношения людей к домашним питомцам, на привитие ответственности и гуманности, на принципиальную смену подходов к решению проблемы бездомных животных. Его владельцы часто проводят различные социальные мероприятия. Так, на днях в «Лучший друг» приезжали в гости дети из детского дома № 66. Сначала юные посетители послушали мини-лекцию о правилах поведения в приюте и о том, почему появляются бездомные животные, и как люди могут им помочь. Потом дети пошли знакомиться с питомцами, что было самым интересным. «Они загладили всех кошек, а кошки от усердия начинающих волонтеров даже немного перепугались. Фифа, Мурзик, Потап и Пух вынесли испытание достойнее всех — прилипали к детям до последнего и гладились несмотря ни на что», — делятся сотрудники. После того как детям объявили, что пора уезжать, пришлось еще полчаса собирать их по приюту и «отрывать» от собак.
В приюте «Лучший друг» в настоящее время находится около 150 животных. Он расположен по адресу: Тюмень, улица Голышева, 1 (ворота с дач).
Если вы хотите помочь бездомным животным, реквизиты приюта для перечисления средств:
карта Сбербанка: 67619600 0456205716
или счет в Мособлбанке:
Тюменская областная общественная организация «Общество защиты животных»
ИНН 7202173305 КПП 720201001
Филиал № 8 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО г. Тюмень
БИК 047102693
рс 40703810810280010984
кс 30101810800000000693 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень
Назначение платежа — на уставные цели благотворительное пожертвование.
Очень нужны для кормления животных крупы, лучше геркулес, гречка, пшено, пшеничная.
Кроме того, очень нужны волонтеры для ухода за животными (собаки в приюте, кошки на массовой передержке). Телефон 8-961-20-24-118.