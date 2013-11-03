Приют на Голышева хотят оштрафовать и выселить

Добавим, что приют — это не просто пристанище бездомных животных. Он также нацелен на изменение отношения людей к домашним питомцам, на привитие ответственности и гуманности, на принципиальную смену подходов к решению проблемы бездомных животных. Его владельцы часто проводят различные социальные мероприятия. Так, на днях в «Лучший друг» приезжали в гости дети из детского дома № 66. Сначала юные посетители послушали мини-лекцию о правилах поведения в приюте и о том, почему появляются бездомные животные, и как люди могут им помочь. Потом дети пошли знакомиться с питомцами, что было самым интересным. «Они загладили всех кошек, а кошки от усердия начинающих волонтеров даже немного перепугались. Фифа, Мурзик, Потап и Пух вынесли испытание достойнее всех — прилипали к детям до последнего и гладились несмотря ни на что», — делятся сотрудники. После того как детям объявили, что пора уезжать, пришлось еще полчаса собирать их по приюту и «отрывать» от собак.