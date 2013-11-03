Полиция ищет людей, у которых украли из гаражей колеса

Сотрудники уголовного розыска разыскивают потерпевшего, у которого возможно около двух недель назад из гаражного кооператива «Жигули», располагающегося на улице Малиновского, было похищено 4 колеса. Диски литые 5-лучевые, в центре эмблема на красном фоне GR, резина летняя Bridgestone, радиус 15, размер 185*65.