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Полиция ищет людей, у которых украли из гаражей колеса

3 ноября 2013, 10:20
На днях оперуполномоченными отдела полиции № 4 в Тюмени был задержан мужчина в наркотическом опьянении.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время 37-летний безработный тюменец, ранее неоднократно судимый за кражи из гаражей, подозревается в очередной серии имущественных преступлений, где предметом посягательства стали автомобильные колеса.

Сотрудники уголовного розыска разыскивают потерпевшего, у которого возможно около двух недель назад из гаражного кооператива «Жигули», располагающегося на улице Малиновского, было похищено 4 колеса. Диски литые 5-лучевые, в центре эмблема на красном фоне GR, резина летняя Bridgestone, радиус 15, размер 185*65.

Также стражи правопорядка призывают тюменцев, у которых за последние 2–3 месяца были похищены колеса, диски или резина из гаражей, обращаться в правоохранительные органы по телефонам: 794–370, 794–378, 8-912-389-0372, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

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