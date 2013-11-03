Полиция ищет людей, у которых украли из гаражей колеса

В настоящее время 37-летний безработный тюменец, ранее неоднократно судимый за кражи из гаражей, подозревается в очередной серии имущественных преступлений, где предметом посягательства стали автомобильные колеса.
Сотрудники уголовного розыска разыскивают потерпевшего, у которого возможно около двух недель назад из гаражного кооператива «Жигули», располагающегося на улице Малиновского, было похищено 4 колеса. Диски литые 5-лучевые, в центре эмблема на красном фоне GR, резина летняя Bridgestone, радиус 15, размер 185*65.
Также стражи правопорядка призывают тюменцев, у которых за последние 2–3 месяца были похищены колеса, диски или резина из гаражей, обращаться в правоохранительные органы по телефонам: 794–370, 794–378, 8-912-389-0372, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.