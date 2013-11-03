На Московском тракте перевернулась «ГАЗель», водитель был пьян

В час ночи 1 ноября на улице Мельникайте, 126 в результате столкновения автомобилей Honda и ВАЗ-2106 пострадал 25-летний пассажир отечественной легковушки. У него рвано-ушибленная рана головы.
Утром того же дня, на улице Пермякова, 83 автомобилем Daewoo сбит пешеход. Мужчина 25-ти лет переходил проезжую часть по пешеходному переходу, в результате дорожного происшествия он получил ушиб грудной клетки. «О данном пешеходном переходе давно ходит „дурная“ слава. Водители категорически отказываются замечать пешеходов переходящих дорогу в этом месте», — комментируют ситуацию в пресс-службе ГИБДД.
Около 12 часов дня 57-летняя пассажирка получила вывих левого плеча в результате резкого торможения маршрутного автобуса на улице Мельникайте. В это же время, на Червишевском тракте, возле деревни Патрушева, 24-летний водитель на автомобиле Chevrolet, превысив скорость, врезался в мачту уличного освещения. Пострадали водитель иномарки и пассажирка автомобиля 24-х лет. У обоих сотрясение головного мозга.
1 ноября можно назвать днем неуважения сидящих за рулем к тем, кто предпочитает пешие прогулки.
После дорожно-транспортного происшествия на улице Пермякова сбит автомобилем еще один пешеход на пешеходном переходе. На перекрестке улиц Ленина — Челюскинцев под колесами автомобиля Ford оказалась 76-летняя женщина, переходившая дорогу по «зебре». Она госпитализирована в больницу с диагнозом перелом пальцев стопы.
На улице Геологоразведчиков, 46 пострадал 21-летний пешеход. У него перелом плеча и ссадины коленей. Водитель «Приоры» также был невнимателен, подъезжая к пешеходному переходу.
Вечером на Республике, 268 автомобилем «Москвич-2141» сбит нетрезвый 30-летний пешеход, перебегавший дорогу вне пешеходного перехода. В результате мужчина получил тупую травму живота, перелом челюсти и черепно-мозговую травму.
13-летний ребенок сбит автомобилем Nissan на 38 километре автодороги Тюмень — Омск. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, у него травма головы и ушибы. У водителя иномарки стаж управления автомобилем 8 месяцев.
В 6 часу утра 1 ноября на 346 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск съехал в кювет и перевернулся автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого не справился с управлением. 26-летняя пассажирка «Лады» получила травму живота. Причиной ДТП могла стать неопытность водителя «Лады», за рулем он всего 6 месяцев.
Очередная авария на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск закончилась трагедией. На 112 километре столкнулись автомобили Mitsubishi и ВАЗ-2109. От полученных травм скончался 30-летний водитель «девятки», сотрясение головного мозга получил и 26-летний пассажир автомобиля. В больницу доставили и водителя иномарки, у него тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом носа. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Mitsubishi, который выехал на полосу встречного движения.
В субботу в первом часу ночи на улице Тимирязева, 10 автомобиль ВАЗ-2110 совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу вне перехода. Оба пешехода находились в состоянии алкогольного опьянения. У 51-летнего мужчины в результате ДТП травма головы, у его 39-летней спутницы также травма головы.
2 ноября 16-летняя девушка, переходя дорогу с нарушением правил дорожного движения, угодила под колеса «Жигулей» седьмой модели в два часа дня на улице Республики, 256. У пострадавшей ушиб колена.
Ночью на 104 километре автодороги Ишим — Викулово из-за превышения скорости произошло опрокидывание автомобиля Chery под управлением 22-летнего водителя. В результате аварии он получил ушиб височной области головы, 32-летняя пассажирка автомобиля получила сотрясение головного мозга и ушиб шеи. Молодой человек сел за руль иномарки, не имея водительского удостоверения.
Еще два опрокидывания автомобилей из-за превышения скорости произошло на трассах в этот день. На 318 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень перевернулся автомобиль «ГАЗель». Пострадал 44-летний водитель микроавтобуса, у него рвано-ушибленная рана головы. Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и лишенным права управления транспортными средствами.
На 168 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль Nissan, пострадала пассажирка 33-х лет. У нее перелом позвоночника.
Праздник еще не наступил, а инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД в регионе за два дня уже выявлено 84 водителя, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области