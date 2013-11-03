На Московском тракте перевернулась «ГАЗель», водитель был пьян

Очередная авария на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск закончилась трагедией. На 112 километре столкнулись автомобили Mitsubishi и ВАЗ-2109. От полученных травм скончался 30-летний водитель «девятки», сотрясение головного мозга получил и 26-летний пассажир автомобиля. В больницу доставили и водителя иномарки, у него тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом носа. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Mitsubishi, который выехал на полосу встречного движения.