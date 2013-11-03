Безумства, восторг и возвращение в детство

Как вы думаете, с кем была пресс-конференция? С теми, кто не стесняется называть себя дураками, актерами «Снежного шоу» Славы Полунина.
Обычно такие мероприятия проходят следующим образом: спикеры что-то рассказывают, журналисты задают вопросы. Все максимально серьезно.
Здесь же все было по-другому. Три секунды — и мой блокнот был засыпан бумажным конфетти. Я не успевала оглянуться, и оно было везде: в сумке, шапке и даже за шиворотом.
Мы задавали вопросы исполнителям главных ролей «Снежного шоу» Роберту Саральи и Феде Макарову, а вокруг бродили «фирменные» полунинские клоуны в зеленых пальто и шапках с ушами-пропеллерами. С нас, журналистов, всеми силами пытались сдуть серьезность. Главным было не то, о чем говорят участники «Снежного шоу», а то, как они это делают. Вопросы и ответы были только поводом для взаимодействия. Роберт и Федя отвечали то серьезно, то шутливо, зачитывали несуществующие вопросы с бумажных листочков, которыми было засыпано все вокруг. Когда клоун закрыл Роберту рот, фразу продолжил Федя. Наверное, завхоз филармонии был бы в шоке, если бы увидел, как клоуны залазили ногами на столы и стояли на подоконнике. Нас, серьезных, тормошили чтобы разбудить в каждом ребенка, желание пошалить — и у клоунов это получилось.
То же происходит на самом представлении «Снежного шоу». Конечно, вам, чтобы понять полунинскую «Школу дураков», не возбраняется анализировать и раскладывать по полочкам номера, но лучше включиться в игру, погрузиться в «Снежное шоу» с душой. Журналистки ходили с клоунами под ручку, а на прощание обнимались. Я испытывала детский восторг и необыкновенное воодушевление, и за это безумно благодарна «Школе дураков».
«Если вы еще не побывали на нем („Снежном шоу“), то нужно скорее бежать, покупать билеты и побывать. Осталось еще два спектакля, — пишет в социальной сети тюменка Ксения Давыдова. — И то, что я рассказывала вам про ощущение детского беспричинного счастья и восторга: все это есть там. Шоу невероятно сложное и красивое даже по техническим моментам, но не это главное. Это великое и очень трогательное шоу. Берите билеты в партер. На это стоит посмотреть. Даже не так, в этом стоит поучаствовать».
Ксения Давыдова: «Главное — это атмосфера. И эти клоуны, которым прощают все их выходки. Солидные дамы с укладками и суровые мужчины позволяют сыпать себе на голову снег и разбрызгивать воду и швыряться их сумками. И они счастливы и смеются как дети. Где еще можно оказаться в такой атмосфере?»
У тюменцев еще есть возможность попасть на «Снежное шоу»: последние два представления в нашем городе пройдут 3 ноября в 19 часов, 4 ноября в 18 часов.
Ирина Шарова