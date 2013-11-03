Безумства, восторг и возвращение в детство

Мы задавали вопросы исполнителям главных ролей «Снежного шоу» Роберту Саральи и Феде Макарову, а вокруг бродили «фирменные» полунинские клоуны в зеленых пальто и шапках с ушами-пропеллерами. С нас, журналистов, всеми силами пытались сдуть серьезность. Главным было не то, о чем говорят участники «Снежного шоу», а то, как они это делают. Вопросы и ответы были только поводом для взаимодействия. Роберт и Федя отвечали то серьезно, то шутливо, зачитывали несуществующие вопросы с бумажных листочков, которыми было засыпано все вокруг. Когда клоун закрыл Роберту рот, фразу продолжил Федя. Наверное, завхоз филармонии был бы в шоке, если бы увидел, как клоуны залазили ногами на столы и стояли на подоконнике. Нас, серьезных, тормошили чтобы разбудить в каждом ребенка, желание пошалить — и у клоунов это получилось.