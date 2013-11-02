В Кургане воин-афганец подорвал себя и пристава в здании суда

В небольшом двухэтажном здании мирового суда в поселке Заозерный на окраине Кургана в пятницу прогремели два взрыва. В 13.50 в суд пришел воин-афганец Михаил Вдовин: через 10 минут должно было слушаться его дело, он обвинялся по ст. 116 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кабинеты суда находятся на втором этаже: чтобы туда попасть, необходимо пройти досмотр у судебных приставов этажом ниже. «Вдовин попытался пройти мимо них и уже стал подниматься по лестнице, когда два пристава остановили его и попытались вывести из здания. В этот момент мужчина взорвал гранаты», — рассказал «Газете. Ru» главный судебный пристав по Курганской области Иван Зубов.