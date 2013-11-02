В Кургане воин-афганец подорвал себя и пристава в здании суда

В небольшом двухэтажном здании мирового суда в поселке Заозерный на окраине Кургана в пятницу прогремели два взрыва. В 13.50 в суд пришел воин-афганец Михаил Вдовин: через 10 минут должно было слушаться его дело, он обвинялся по ст. 116 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кабинеты суда находятся на втором этаже: чтобы туда попасть, необходимо пройти досмотр у судебных приставов этажом ниже. «Вдовин попытался пройти мимо них и уже стал подниматься по лестнице, когда два пристава остановили его и попытались вывести из здания. В этот момент мужчина взорвал гранаты», — рассказал «Газете. Ru» главный судебный пристав по Курганской области Иван Зубов.
Всего у Михаила Вдовина с собой были три гранаты РГД-5, сообщают правоохранители. Две из них ему удалось взорвать. Следствию пока только предстоит установить, с какой целью Вдовин явился в суд со взрывчаткой.
Пристав Михаил Малинников от взрыва погиб на месте, его напарник Александр Шаройко не пострадал (на обоих сотрудниках были бронежилеты). Еще два человека, находившиеся в коридоре, получили травмы: Ирина Кириллова, которая обвиняла Вдовина в нанесении побоев, получила осколочное ранение руки, также осколочные ранения головы и ноги получил свидетель по этому же делу Владимир Галактионов. Обоим помощь была оказана амбулаторно, уточняет директор областного департамента здравоохранения Курганской области Александр Карпов. Всего в здании суда на момент взрыва было 13 человек.
Погибшему приставу Михаилу Малинникову было 28 лет, 25 ноября он должен был отметить день рождения. На странице погибшего «ВКонтакте» много фотографий с женой, самые свежие — со свадьбы, которую они отыграли только два месяца назад. В статусе указано — «заходил с мобильного в 13.12» — за полчаса до взрыва. Сейчас на странице несколько десятков сообщений с соболезнованиями от пользователей.
Сам Вдовин скончался по дороге в больницу, сообщил «Газете. Ru» Александр Карпов. По неподтвержденным данным, Вдовин — уголовник со стажем. Он был судим по ст. 222 (незаконное хранение и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатки), 119 (угроза убийством), 167 (уничтожение чужого имущества), 115 (причинение легкого вреда здоровью), 108 (убийство при превышении пределов самообороны), 130 (оскорбление) УК России.
Иван Зубов, главный судебный пристав Курганской области, назвал приставов настоящими героями. Ему известно, что на похоронах Михаила Малинникова будет присутствовать один из заместителей главного судебного пристава Российской Федерации Артура Парфенчикова.
Руководство ФССП России будет ходатайствовать о представлении приставов к государственным наградам, Михаила Малинникова — посмертно.
На место происшествия вскоре после взрыва прибыли прокурор Курганской области Валерий Макаров, который взял расследование дела под личный контроль, начальник УМВД по Курганской области генерал-майор Игорь Решетников, представители Следственного комитета и ФСБ, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области Александр Лаврентьев. Возбуждено уголовное дело по нескольким частям ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, незаконный оборот оружия) УК.