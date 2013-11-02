Тюменские скалолазы планируют покорить пьедестал чемпионата мира

Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам скалолаз Станислав Кокорин. «В этом году ставку сделали на подготовку к кубку мира, всемирным играм. Что-то получилось, что-то нет, будем работать дальше. Цели у нас, как всегда, амбициозные. В следующем году у нас чемпионат мира — это наша главная задача, к которой мы будем готовиться», — отметил он.
Как сообщалось ранее, Станислав Кокорин завоевал Большой кубок мира уже в третий раз за свою карьеру. Юлия Каплина и Мария Красавина, соперничая в финале за золото, побили прошлый мировой рекорд. Юлия стала автором нового мирового рекорда (7,85 сек.), а в итоговом зачете она заняла второе место. Мария, чемпионка мира предыдущих лет, в этом сезоне стала четвертой.
Спортсмены являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы «Алькор», и уже не в первый раз показывают отличные результаты. Как отмечают сами спортсмены, в условиях жесткой конкуренции на соревнованиях, успех во многом зависит от правильной работы тренера.
«Нашу команду тренирует Сергей Сергеев, тренер-преподаватель высшей категории, отличник физической культуры и спорта. Он очень правильно избирает тактику на каждый сезон, и за счет этого мы получаем определенные результаты. Поддержка родных и близких, конечно, тоже одна из составляющих наших побед», — говорят спортсмены.
Депутат Тюменской областной думы, заслуженный мастер спорта Евгений Макаренко поздравил спортсменов с победой и вручил им подарки. «Очень приятно видеть вас здесь, спасибо за ваши результаты. От имени депутатов Тюменской области поздравляю вас с победой на престижных соревнованиях и хочу пожелать вам дальнейших побед и удачи», — отметил он.
Директор областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Михаил Паутов назвал завершившийся сезон достаточно успешным для наших спортсменов, а также рассказал о перспективах развития скалолазания в Тюмени: «Я думаю, что данный вид спорта будет все больше развиваться в Тюмени, благодаря победам наших спортсменов. Сейчас мы с нетерпением ждем открытия легкоатлетического манежа, где построена одна из лучших скалолазных стенок в России и сделано все, чтобы в будущем мы могли принимать международные форумы».
Евгения Квасова