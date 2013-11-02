Тюменские скалолазы планируют покорить пьедестал чемпионата мира

Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам скалолаз Станислав Кокорин. «В этом году ставку сделали на подготовку к кубку мира, всемирным играм. Что-то получилось, что-то нет, будем работать дальше. Цели у нас, как всегда, амбициозные. В следующем году у нас чемпионат мира — это наша главная задача, к которой мы будем готовиться», — отметил он.