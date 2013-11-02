Лесной сторож убил бомжа за выпитую настойку

Крнфликт между подозреваемым и потерпевшем произошел 28 октября в охотничьей избушке, расположенной в Москинском лесничестве Ушаровского сельского поселения. Сторож проживал в этой избушке уже несколько лет, а 55-летний бомж попросился к нему жить месяц назад. В результате ссоры хозяин схватил нож и нанес гостю удар в область шеи, а затем забил его кочергой. Чтобы скрыть следы преступления, сторож вытащил тело убитого на улицу, облил бензином и поджог.