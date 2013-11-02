Лесной сторож убил бомжа за выпитую настойку

Недавно пользователи Nashgorod.ru обсуждали тюменку, которая ударила ножом сожителя за опрокинутый со стола салат. На днях в Тобольском районе «яблоком раздора» стала спиртовая настойка на грибах. 49-летний сторож лесных угодий так разозлился на выпившего ее бомжа, что убил его.
Крнфликт между подозреваемым и потерпевшем произошел 28 октября в охотничьей избушке, расположенной в Москинском лесничестве Ушаровского сельского поселения. Сторож проживал в этой избушке уже несколько лет, а 55-летний бомж попросился к нему жить месяц назад. В результате ссоры хозяин схватил нож и нанес гостю удар в область шеи, а затем забил его кочергой. Чтобы скрыть следы преступления, сторож вытащил тело убитого на улицу, облил бензином и поджог.
На место преступления выехала следственная группа.
«Подозреваемый задержан и дает признательные показания. Он объяснил следователям, что мотивом для убийства послужила спиртовая настойка с грибами, которую он использовал для лечения суставов. В тот день, вернувшись из бани, подозреваемый увидел, что гость ее допивает. Это его и разозлило», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК Рф (убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.