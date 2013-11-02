Конкурс «Народный участковый»: поддержи тюменца

«Мое профессиональное достижение состоит из реализации моей жизненной позиции и профессионального мастерства. С моей точки зрения, главное для участкового — это доверие и уважение граждан, жителей обслуживаемого участка. Не важен твой возраст, стаж службы или время работы на участке — всегда надо быть тонким психологом, человеком общительным, открытым и в то же время стоящим на своих принципах, основанных на законности. Это сочетание позволяет гражданам быстро проникнуться доверием и уважением. Затем нужно это доверие удержать и закрепить — иначе горе беда всем стараниям, честным и порядочным надо оставаться до конца. Может сильно смело, но могу сказать, что у меня это все получилось. Тюменцы меня знают, регулярно ко мне обращаются, как один из показателей — не только по вопросам, касающимся правоохранительной деятельности, но и за советом. Если можно так сказать, то каждый „выпивоха“ под моим неусыпным контролем, не только потому, что я проверяю, но потому что знаю, если кто-то соберется дебоширить, неравнодушные граждане мне сообщат. Мой телефон включен и доступен в любое время суток», — написал Денис Турыгин в конкурсной анкете на вопрос: «Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?».