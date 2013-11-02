Конкурс «Народный участковый»: поддержи тюменца

Майор полиции Турыгин стал победителем регионального этапа конкурса, который проходил с 7 по 16 октября. На недавней пресс-конференции начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД Тюменской области Александр Приходько рассказал журналистам, что тюменцы активно голосовали за кандидатов на звание самого народного участкового области — в общей сложности участники набрали более 180 тысяч голосов. В тоге победу с отрывом всего в 4% голосов одержал тюменский участковый уполномоченный Денис Турыгин.
Денису 30 лет и уже почти 10 из них он посвятил своей профессии. Под его защитой на административном участке проживает более 4,5 тысяч тысяч человек. Отметим, что Денис следит за порядком на участке, который образуют улицы 50 лет Октября, Севастопольская, Энергетиков и Пермякова. За неравнодушное отношение к службе, безупречное выполнение служебных обязанностей Денис не только заслужил доверие граждан, но и многочисленные награды, среди которых нагрудный знак «Лучший участковый уполномоченный милиции», медали «Генерал А.П. Ермолов: за службу на Северном Кавказе», «200 лет Георгиевскому кресту», «За отличие в службе» 3 степени и другие.
«Как и его жена Кристина — также участковый уполномоченный полиции, Денис беззаветно предан службе и Родине. Рука об руку они заботятся о своих подопечных, вместе борются с преступностью, следят, чтобы улицы родного города всегда были безопасны и благоустроенны. Кстати, супруги Денис и Кристина Турыгины не только бесконечно увлечены семейным делом, но и познакомились на службе. А во время длительной и опасной командировки участкового Турыгина в Северо-Кавказский регион его жена не только с любовью заботилась о домашнем очаге, но и о вверенном ему участке», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Сам Денис отмечает, что очень благодарен супруге за поддержку. На вопрос журналистов о том, как повлияло участие в конкурсе на его повседневную службу, участковый Турыгин ответил, что работает в том же режиме, что и всегда.
«Мое профессиональное достижение состоит из реализации моей жизненной позиции и профессионального мастерства. С моей точки зрения, главное для участкового — это доверие и уважение граждан, жителей обслуживаемого участка. Не важен твой возраст, стаж службы или время работы на участке — всегда надо быть тонким психологом, человеком общительным, открытым и в то же время стоящим на своих принципах, основанных на законности. Это сочетание позволяет гражданам быстро проникнуться доверием и уважением. Затем нужно это доверие удержать и закрепить — иначе горе беда всем стараниям, честным и порядочным надо оставаться до конца. Может сильно смело, но могу сказать, что у меня это все получилось. Тюменцы меня знают, регулярно ко мне обращаются, как один из показателей — не только по вопросам, касающимся правоохранительной деятельности, но и за советом. Если можно так сказать, то каждый „выпивоха“ под моим неусыпным контролем, не только потому, что я проверяю, но потому что знаю, если кто-то соберется дебоширить, неравнодушные граждане мне сообщат. Мой телефон включен и доступен в любое время суток», — написал Денис Турыгин в конкурсной анкете на вопрос: «Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?».
В настоящее время за Дениса Турыгина в онлайн-голосовании отдано более 90 голосов. Интернет-портал Nashgorod.ru предлагает тюменцам поддержать земляка и присоединиться к голосованию.
Награждение лучших из лучших и вручение главного приза всероссийского конкурса «Народный участковый» состоится в канун профессионального праздника 17 ноября — Дня участкового уполномоченного полиции.