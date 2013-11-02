Губернатор наградил заслуженных земляков

«Пятнадцать новых промышленных производств, которые в этом году открылись или готовятся к запуску — это зримый результат нашей общей работы. Это не только дополнительные налоговые отчисления, но, что важно, новые рабочие места. Тюменской области очень нужны квалифицированные кадры, которые продолжат трудовые традиции. Вы являетесь ориентиром для молодых. Уверен, у вас еще большой потенциал, каждый на своем месте вы внесете серьезный вклад в развитие области, так как привыкли выполнять свою работу только на «отлично»,- подчеркнул глава региона.