Губернатор наградил заслуженных земляков

Приветствуя награжденных, глава региона отметил, что такие встречи с жителями области, чей труд получил высокую оценку на государственном уровне, стали доброй традицией.
«Мы искренне гордимся достижениями наших земляков, прославляющих Тюменскую область своим трудом в самых разных сферах деятельности: науке, спорте, промышленности, образовании, культуре. Везде есть люди, на которых можно и нужно равняться. Это вселяет уверенность в дальнейшем успешном развитии региона»,- подчеркнул губернатор. Владимир Якушев поблагодарил тюменцев, удостоенных высоких наград, за то, что они сделали и продолжают делать на благо Тюменской области.
«Пятнадцать новых промышленных производств, которые в этом году открылись или готовятся к запуску — это зримый результат нашей общей работы. Это не только дополнительные налоговые отчисления, но, что важно, новые рабочие места. Тюменской области очень нужны квалифицированные кадры, которые продолжат трудовые традиции. Вы являетесь ориентиром для молодых. Уверен, у вас еще большой потенциал, каждый на своем месте вы внесете серьезный вклад в развитие области, так как привыкли выполнять свою работу только на «отлично»,- подчеркнул глава региона.
Как сообщает пресс-служба губернатора, указом президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены Надежда Воеводина, заместитель директора Заводоуковского агропромышленного техникума (Агролицей № 29) и Сергей Воробьев, тренер по греко-римской борьбе Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. Он отмечен за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на играх XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Почетных званий «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Заслуженный геолог РФ», «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», «Заслуженный химик РФ» удостоены 10 жителей области. Еще 11 тюменцев получили награды и почетные звания Тюменской области.
Фото с сайта phototyumen.ru