Чем удивили тюменцев участники фестиваля гостеприимства

«Мы с мамой были на двух днях соревнований, и нам очень понравилось, — комментирует Анна, гость фестиваля. — Больше всего интересно было смотреть, как повара готовят, ведь обычно мы этого не замечаем, когда приходим в кафе какое-нибудь. Единственное, что нам показалось не очень удобным, так это сама организация фестиваля. То есть программа такая насыщенная, смотреть хочется как можно больше, но мне вот лично нельзя так долго тут находиться из-за учебы».