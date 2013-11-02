Чем удивили тюменцев участники фестиваля гостеприимства

По словам Татьяны Ясько, заведующей сектором общественного питания тюменского департамента потребительского рынка, в фестивале приняли участие 115 человек (80 кондитеров и 35 поваров). Большую часть заявок подали учащиеся профильных вузов и ссузов Тюмени. Участниками конкурсов также стали городские предприятия промышленности и общественного питания. Средний возраст конкурсантов составил 25–30 лет. В состав жюри вошли тюменские профессионалы, приглашенные судьи из других городов, а также специалисты из Латвии и Италии.
Поварам и кулинарам фестиваля предстояло состязаться в номинациях «Национальная кухня народов мира», «Художественные изделия из пищевых продуктов», «Блюдо-модерн», «Блюдо „Тюменский край“», «Банкетное мясное блюдо», «Карвинг» (художественная резка овощей), «Кулинарный поединок» и «Банкетное рыбное блюдо». В этих номинациях призовые места были поделены среди профессиональных кулинаров и их подрастающей братии. «Участники конкурсов готовятся ответственно. Мы задаем фестивали гостеприимство на высоком уровне и стараемся не снижать эту планку», — комментирует Татьяна Ясько.
«На карвинге вырезали из овощей красивые композиции, — рассказывает Анастасия. — Особенно понравилась работа мастера под номером 52. Этот кулинар смогла сделать столько животных из репы, свеклы и моркови».
Кондитеры же представили свои работы в номинациях «Кондитерский поединок — приготовление торта», «Кондитерский поединок — приготовление десерта», «Работа из карамели», «Сахарные цветы», «Работа из шоколада» и «Торт детский». Призовые места среди кондитеров, в основном, заняли представители ресторанного холдинга «Максим», кондитерской компании «Бисквитный двор» и кулинарии «Арт-десерт».
Марина Куликова, кондитер, занявшая первое место в номинации «Торт детский»: «На свой торт я потратила времени около полутора месяца и, чтобы придумать всю композицию, мне пришлось пересмотреть все мультики с Кунг-фу Пандой. Мне кажется, что это хорошая и добрая сказка, которая обязательно должна понравиться маленькому сладкоежке. Я старалась воплотить свой тортик в жизнь до самых крохотных деталей».
Светлана Брюханова, технолог фирмы «Арома-Люкс» (г. Екатеринбург), член судейской бригады кондитеров: «Мне очень понравились торты. Это очень тонкая работа, прекрасные мастера, которые очень тщательно подошли к выбору композиций. Однако кондитерам несколько не хватило техники, хотя идеи очень хорошие. Люди в Тюмени, безусловно, талантливые. Мы очень жалели, что у нас нет двух золотых и двух серебряных медалей».
«Мы с мамой были на двух днях соревнований, и нам очень понравилось, — комментирует Анна, гость фестиваля. — Больше всего интересно было смотреть, как повара готовят, ведь обычно мы этого не замечаем, когда приходим в кафе какое-нибудь. Единственное, что нам показалось не очень удобным, так это сама организация фестиваля. То есть программа такая насыщенная, смотреть хочется как можно больше, но мне вот лично нельзя так долго тут находиться из-за учебы».
Юлия Иванова, гость фестиваля: «Мне сложно оценить работы поваров, вот если бы дали попробовать (смеется). Но выглядит все красиво и аппетитно, я бы сказала, как в лучших ресторанах. Интересно, для обычных посетителей они также стараются?»
Участникам и победителям конкурсов были вручены памятные подарки, грамоты и денежные призы.
Марина Рыбьякова
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