За рекламу БАДов всем СМИ грозят штрафы

В середине октября вступили в силу поправки в Федеральный закон «О рекламе» и Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие рекламировать лечебные свойства любых потребительских товаров. К ответственности теперь будут привлекаться и средства массовой информации.
При рекламе товаров или услуг, а также БАД запрещается не только употреблять выражения «помогает при простуде», «улучшает кровообращение», но и создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами или обладают лечебными свойствами. Следить за исполнением этих норм будет Федеральная антимонопольная служба России, информируют в ведомстве.
По словам заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова, очень многие рекламодатели БАД находятся в так называемой серой зоне. Найти их в случае выявления каких-либо нарушений зачастую невозможно. Ответственность, возложенная на СМИ, поможет минимизировать распространение ненадлежащей рекламы, ведь всем известно: отношения «бизнес ту бизнес» наиболее эффективны при урегулировании споров по вопросам содержания рекламы и недопущения нарушения в ней закона.
Позиция ФАС России по этому вопросам жесткая, но справедливая, не надо вводить потребителей в заблуждение и рекламировать лечебные чудо-свойства.
В спорных случаях ФАС будет проводить социологические исследования, обратится к лингвистам, экспертам в области медицины, чтобы выяснить все обстоятельства и принять верное решение. У предпринимателей же, всегда есть право обжаловать решение ФАС в суде.