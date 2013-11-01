За рекламу БАДов всем СМИ грозят штрафы

При рекламе товаров или услуг, а также БАД запрещается не только употреблять выражения «помогает при простуде», «улучшает кровообращение», но и создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами или обладают лечебными свойствами. Следить за исполнением этих норм будет Федеральная антимонопольная служба России, информируют в ведомстве.