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ТюмГУ станет больше почти на треть

1 ноября 2013, 10:17
Тюменский государственный университет расширится: в его состав войдут «неэффективные» вузы http://www.nashgorod.ru/news/news54414.html Тобольска и Ишима. Филиалами ТюмГУ станут Ишимский государственный педагогический институт им. П. П. Ершова и Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева.

Тюменский государственный университет расширится: в его состав войдут «неэффективные» вузы Тобольска и Ишима. Филиалами ТюмГУ станут Ишимский государственный педагогический институт им. П. П. Ершова и Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева.

Реорганизация происходит поэтапно, сейчас идет инвентаризация движимого и недвижимого имущества. Слияние завершится до 28 марта.

Как изменится жизнь вуза после реорганизации, журналистам рассказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Во-первых, число студентов вырастет почти на 8 тысяч человек, а, значит, Тюменский государственный университет перейдет в категорию вузов с числом студентов больше 35 тысяч человек (с учетом программ дистанционного образования) — таких учебных заведений в России немного.

Во-вторых, возможно, изменится структура вузов. «Будет обсуждаться, нужно ли объединение, реорганизация, ведь студентов в новых филиалах намного меньше, чем сейчас в ТюмГУ, а число факультетов там практически такое же», — отметил Валерий Николаевич.

В-третьих, студенты ишимского и тобольского вузов смогут поступить в магистратуру в Тюмени, тем более что на эту ступень образования в естественно-научных дисциплинах (физика, биология, география, экология, химия) в ТГУ не такой большой конкурс.

В-четвертых, будут анализироваться образовательные программы. Преподаватели физики, химии, биологии, экологии из ТюмГУ будут задействованы в преподавании курсов в Ишиме и Тобольске.

В-пятых, работники новых филиалов смогут участвовать в образовательных семинарах, которые проводит ТюмГУ.

В-шестых, студенты педагогических специальностей из Тобольска и Ишима смогут воспользоваться лабораторной базой в Институте физики и химии, Институте наук о Земле, Институте биологии, Институте математики и компьютерных наук. В Техноцентре университета работает оборудование стоимостью 160 млн рублей. В-седьмых, студенты новых филиалов смогут претендовать на именные стипендии и повышенные стипендии ученых советов.

В-восьмых, студенты смогут перевестись в головной вуз на ту же специальность, которая была у них в Ишиме или Тобольске.

Главная задача университета на следующий год — сохранить средний бал ЕГЭ бюджетников на уровне 70, так как после слияния он может снизиться. В этом году в Ишимском пединституте он был 60,4 балла, в Тобольской социально-педагогической академии — 59,7 баллов. Для этого будут активно заниматься рекрутингом, профориентацией в Северо-Казахстанской области, ХМАО, ЯНАО, Кургане, на севере Свердловской области. Средний бал ЕГЭ бюджетников — один из критериев, по которому вуз может быть признан неэффективным: если этот показатель ниже 60 баллов.

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