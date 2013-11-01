ТюмГУ станет больше почти на треть

Главная задача университета на следующий год — сохранить средний бал ЕГЭ бюджетников на уровне 70, так как после слияния он может снизиться. В этом году в Ишимском пединституте он был 60,4 балла, в Тобольской социально-педагогической академии — 59,7 баллов. Для этого будут активно заниматься рекрутингом, профориентацией в Северо-Казахстанской области, ХМАО, ЯНАО, Кургане, на севере Свердловской области. Средний бал ЕГЭ бюджетников — один из критериев, по которому вуз может быть признан неэффективным: если этот показатель ниже 60 баллов.