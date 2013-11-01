nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Турнир знатоков «ЮТэйр»

1 ноября 2013, 13:30
В Тюмени состоялся юбилейный 5-й турнир по интеллектуальным играм среди подразделений обществ Группы «ЮТэйр».
Сюжет
Тюмень

За право называться сильнейшей боролись 17 команд представителей различных подразделений компании из Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Тюмени, Нижнего Новгорода, Сургута, Красноярска, Нефтеюганска и Уфы.

Знатоки продемонстрировали эрудицию и обширные знания в различных областях, отвечая на сложнейшие вопросы. Судьи определили победителей по итогам каждой из игр турнира. В итоге первые места присуждены: в игре «Что? Где? Когда?» — команде «СССР» отдела управления флотом; в игре «Своя Игра» — команде «Либретто Риголетто» из ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»; в игре «Брейн-ринг» — «Хорошей команде» из технического директората.

Командам-победителям вручили традиционные призы и сувениры с символикой «ЮТэйр», а также символ мудрости — «Серебряную сову».

Интеллектуалы из «ЮТэйр» побеждают и в других турнирах. В конце октября команда, представлявшая авиакомпанию «ЮТэйр» на осеннем турнире по интеллектуальным играм г. Сургута, заняла 1-е место в игре «Брэйн-ринг».

#Новости#ЮТэйр#Тюмень#Конкурсы#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25