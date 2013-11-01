Турнир знатоков «ЮТэйр»

За право называться сильнейшей боролись 17 команд представителей различных подразделений компании из Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Тюмени, Нижнего Новгорода, Сургута, Красноярска, Нефтеюганска и Уфы.
Знатоки продемонстрировали эрудицию и обширные знания в различных областях, отвечая на сложнейшие вопросы. Судьи определили победителей по итогам каждой из игр турнира. В итоге первые места присуждены: в игре «Что? Где? Когда?» — команде «СССР» отдела управления флотом; в игре «Своя Игра» — команде «Либретто Риголетто» из ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»; в игре «Брейн-ринг» — «Хорошей команде» из технического директората.
Командам-победителям вручили традиционные призы и сувениры с символикой «ЮТэйр», а также символ мудрости — «Серебряную сову».
Интеллектуалы из «ЮТэйр» побеждают и в других турнирах. В конце октября команда, представлявшая авиакомпанию «ЮТэйр» на осеннем турнире по интеллектуальным играм г. Сургута, заняла 1-е место в игре «Брэйн-ринг».