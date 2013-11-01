Турнир знатоков «ЮТэйр»

Знатоки продемонстрировали эрудицию и обширные знания в различных областях, отвечая на сложнейшие вопросы. Судьи определили победителей по итогам каждой из игр турнира. В итоге первые места присуждены: в игре «Что? Где? Когда?» — команде «СССР» отдела управления флотом; в игре «Своя Игра» — команде «Либретто Риголетто» из ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»; в игре «Брейн-ринг» — «Хорошей команде» из технического директората.