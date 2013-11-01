Столкнулся с грузовиком, а потом въехал в погрузчик

Около половины второго днем на улице Закалужской автомобиль «Лада» десятой модели столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, после чего въехал в стоящий погрузчик. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало превышение скорости водителем автомобиля. В результате аварии 50-летний мужчина, управлявший «Ладой», получил травму головы и позвоночника, также черепно-мозговая травма и рана лица у его 51-летней пассажирки.