Столкнулся с грузовиком, а потом въехал в погрузчик

Около 11 часов дня на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Камчатской областного центра автомобиль Ford Mondeo сбил пешеходов, 70-летнюю женщину с внуком. 7-летний мальчик получил ушиб виска, у его бабушки травма поясницы, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Около половины второго днем на улице Закалужской автомобиль «Лада» десятой модели столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, после чего въехал в стоящий погрузчик. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало превышение скорости водителем автомобиля. В результате аварии 50-летний мужчина, управлявший «Ладой», получил травму головы и позвоночника, также черепно-мозговая травма и рана лица у его 51-летней пассажирки.
Юный велосипедист попал под колеса автомобиля Toyota в девять часов вечера на улице Мусы Джалиля областного центра. По предварительным данным, 11-летний мальчик ехал на велосипеде по проезжей части дороги, водитель автомобиля не заметил и сбил его. Ребенок получил черепно-мозговую травму и переломы обеих ног.
Автомобиль Toyota и мотоцикл Kawasaki столкнулись около половины двенадцатого ночи на улице Республики, напротив дома № 209. По предварительным данным, водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении мотоциклисту. 18-летний мотоциклист отделался ушибами. Водительское удостоверение категории «А» у молодого человека имеется, мотоцикл состоит на учете в ГИБДД.
На 134 километре автодороги Аромашево — Вагай в Вагайском районе перевернулся КамАЗ. По предварительным данным, 50-летний водитель не справился с управлением. В результате происшествия сам мужчина, а также его 29-летний пассажир, получили множественные ушибы различных частей тела.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области