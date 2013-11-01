Солиста группы «Яровит» будут судить за экстремизм

В декабре 2012 года Павел Абрашин на своей странице в социальной сети под псевдонимом разместил видеозапись музыкального ролика «Яровит — Честь и Кровь», а феврале 2013 года — ссылку, перейдя на которую, можно было прослушать аудиозапись «Коловрат — Герои Р.О.А.».
«Согласно заключению эксперта тексты указанных выше композиций совпадают с текстами песен „Честь и кровь“ и „Герои РОА“ музыкальной группы „Коловрат“, которые решением Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 16 февраля 2012 года были признаны экстремистскими», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура примет меры к ограничению доступа пользователей к экстремистским материалам, размещенным на странице Абрашина в социальной сети и сайте группы «Яровит».
Отметим, что санкция ч.1 ст. 282 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 2 лет.