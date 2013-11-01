Солиста группы «Яровит» будут судить за экстремизм

Отметим, что санкция ч.1 ст. 282 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 2 лет.