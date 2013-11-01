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Солиста группы «Яровит» будут судить за экстремизм

1 ноября 2013, 14:58
В Тюмени 27-летнего солиста группы «Яровит» Павла Абрашина будут судить по экстремистской статье за выложенную в соцсети музыку. Молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
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Тюмень

В декабре 2012 года Павел Абрашин на своей странице в социальной сети под псевдонимом разместил видеозапись музыкального ролика «Яровит — Честь и Кровь», а феврале 2013 года — ссылку, перейдя на которую, можно было прослушать аудиозапись «Коловрат — Герои Р.О.А.».

«Согласно заключению эксперта тексты указанных выше композиций совпадают с текстами песен „Честь и кровь“ и „Герои РОА“ музыкальной группы „Коловрат“, которые решением Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 16 февраля 2012 года были признаны экстремистскими», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура примет меры к ограничению доступа пользователей к экстремистским материалам, размещенным на странице Абрашина в социальной сети и сайте группы «Яровит».

Отметим, что санкция ч.1 ст. 282 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

#Новости#Музыканты#Экстремизм#Тюмень#Таня#Происшествия
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