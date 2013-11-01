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Полиция ищет свидетелей драки между водителями

1 ноября 2013, 16:33
Тюменская полиция просит откликнуться свидетелей происшествия драки в районе технопарка.
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Драка

Тюменская полиция просит откликнуться свидетелей происшествия в районе технопарка.

30 октября около 12 дня возле Западно-Сибирского инновационного центра произошла драка между двумя водителями, в результате чего одному из них нанесли телесные повреждения. Второй участник скрылся на автомобиле Mazda 6 красного цвета. Потерпевший был на автомобиле Ford темно-синего цвета.

«Если вы стали свидетелем данного происшествия, либо в это время проезжали на автомобиле, и у вас был видеорегистратор, который мог зафиксировать данное событие, просьба обратиться в отдел полиции № 5. Телефон дежурной части — 794–310», — сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

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