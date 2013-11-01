Полиция ищет свидетелей драки между водителями

«Если вы стали свидетелем данного происшествия, либо в это время проезжали на автомобиле, и у вас был видеорегистратор, который мог зафиксировать данное событие, просьба обратиться в отдел полиции № 5. Телефон дежурной части — 794–310», — сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.