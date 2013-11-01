Нужен ли Тюменской области автоспорт?

«Согласно нормативным документам, ТРФАС (Тюменская региональная федерация автомобильного спорта — прим. ред.) призвана в первую очередь осуществлять деятельность по пропаганде и всемерному развитию автомобильного спорта в области, организации спортивных соревнований и мероприятий, подготовке спортсменов для участия в соревнованиях в составе сборных команд области, осуществлять прием и вести учет членов спортивной федерации.
Однако сама ТРФАС этой работы не ведет. Вся тяжесть организации и проведения спортивных состязаний и мероприятий принята нами — судьями и спортсменами, многие из которых даже не являются членами федерации автомобильного спорта. Мы же организуем публикации в СМИ, сьемку, распространение информационных материалов о соревнованиях, привлекаем спонсоров, разыскиваем и готовим трассы, согласовываем мероприятия с местными органами власти. Причем делается это все преимущественно за счет собственных средств и средств привлеченных спонсоров. Активной финансовой поддержки со стороны ТРФАС — нет», — отмечают в своем письме обратившиеся.
Организаторов не устраивает, что при этом они обязаны согласовывать с ТРФАС все проводимые соревнования по автоспорту. Все это больше похоже удовлетворение личных капризов и пожелания президента ТРФАС и прочих членов федерации. «В результате такая дисциплина как ралли почти прекратила существование в Тюменской области, под угрозой исчезновения находятся и другие виды массового автомобильного спорта», — говорится в письме.
Также организаторы отмечают, что имея возможности, а главное желание развивать автоспорт в регионе многие судьи и спортсмены неоднократно устно обращались к президенту ТРФАС с просьбами принять их в члены федерации, однако получали отказ. Многие документы, протоколы собраний недоступны автоспортивной общественности уже не первый год. Собрания ТРФАС происходят в закрытой форме. При этом имеется информация, что все заслуги организаторов гонок члены ТРФАС присваивают себе. И это далеко не полный перечень всех озвученных в открытом письме проблем.
«Стоит отметить, что до начала активного вмешательства в тюменский автоспорт ТРФАС в регионе проводилось несколько десятков соревнований различного уровня в различных категориях, появлялись новые спортсмены, новые судьи, однако с каждым годом федерация все больше бюрократизировала процесс организации гонок, ставила все больше административных препон для энтузиастов, никак при этом не помогая в развитии технических видов спорта.
А сейчас исчезли многие виды автоспорта, число участников оставшихся гонок снизилось в разы (при том, что раньше в состязаниях участвовали спортсмены и из других регионов), нет притока молодых спортсменов, отсутствует поддержка со стороны федерации, хотя денежные средства из бюджета Тюменской области на проведение соревнований выделяются из года в год. Полностью игнорируются виды автомобильного спорта, в которых тюменские спортсмены становятся чемпионами и обладателями кубков всероссийского уровня, зато всячески поддерживаются дисциплины, в которых за долгие годы финансирования никаких успехов достигнуто не было», — отмечают обратившиеся.
Энтузиасты добавляют, что организаторы и судьи на протяжении пяти лет просили департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области поддержать массовые и молодежные виды автомобильного спорта — дрифт, картинг, ралли-спринт, автомногоборье, дрэг-рэйсинг и прочие. Но в финансировании и проведении соревнований они раз за разом получали отказ.
«Им ничего не интересно проводить, кроме Чемпионатов и Кубков России. Но откуда возьмутся автомобили и спортсмены для Чемпионатов и Кубков России, если нет начального шага в автоспорт? Если в Тюмени и регионе нет ни одной специализированной трассы для проведения автоспортивных соревнований? Ни одно молодежное автоспортивное мероприятие не поддерживается автоспортивной властью области и департаментом по спорту.
А между тем, развивая массовые виды спорта — мы, простые организаторы, добились того, что на соревнования по дрифту приезжает до 40 участников и 5000 зрителей. На соревнования по автомногоборью (Асфальтовый спринт) приезжают участвовать до 80 спортсменов. Может быть — это и есть развитие автоспорта?
Мы много лет отдали автомобильному спорту и нам совсем не безразлично его состояние в Тюменской области, его сегодняшнее, а главное, будущее. Но в таких условиях, мы больше не можем проводить соревнования и мероприятия. У нас просто опускаются руки, когда мы оцениваем реальную ситуацию, которая сложилась в Тюменском автоспорте. В результате, мы приняли решение об открытом обращении к властям всех уровней, отвечающих за развитие автомобильного спорта в регионе», — говорится в заключении.
В итоге инициативная группа просит ликвидировать ТРФАС в том виде, в котором она сейчас находится, и лишить ее государственной аккредитации, просит проверить законность действий данной организации. Со всеми остальными требованиями и претензиями можно ознакомиться, скачав полный текст открытого письма.
Оно направлено президенту РФ, министру спорта, в Российскую автомобильную федерацию (РАФ), губернатору Тюменской области, в департамент по спорту и молодежной политике и прокуратуру. Пока его можно подписать онлайн.