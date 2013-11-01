Нужен ли Тюменской области автоспорт?

Мы много лет отдали автомобильному спорту и нам совсем не безразлично его состояние в Тюменской области, его сегодняшнее, а главное, будущее. Но в таких условиях, мы больше не можем проводить соревнования и мероприятия. У нас просто опускаются руки, когда мы оцениваем реальную ситуацию, которая сложилась в Тюменском автоспорте. В результате, мы приняли решение об открытом обращении к властям всех уровней, отвечающих за развитие автомобильного спорта в регионе», — говорится в заключении.