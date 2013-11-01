Нам не страшен серый волк, или как ФК «Тюмень» обыграл «Зенит»

Жители нашего города продолжают обсуждать самое яркое спортивное событие этой осени. В автобусах, школах, университетах и в офисах тюменцы делятся друг с другом впечатлениями от встречи ФК «Тюмень» с лучшей командой российской премьер-лиги. Матч прошел позавчера, но эмоции не утихают. Корреспондент Nashgorod.ru, как и 13 тысяч болельщиков, был на стадионе «Геолог» вечером 30 октября и готов рассказать, как все было.
Игра между питерским «Зенитом» и клубом нашего города прошла в рамках 1/16 Кубка России по футболу. Стадион «Геолог» был забит болельщиками. Еще порядка трех тысяч любителей футбола, не сумевшие вовремя купить билет, остались смотреть игру из-за забора.
Стартовый состав гостей, на удивление фанатов, не отличался от основного, поэтому с первых минут матча ворота «Зенита» защищал Егор Бабурин, в поле же за победу стали бороться центральный защитник португальской сборной Луиш Нету, итальянский футболист Доминико Кришито, опорный полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, бывшие и действующие игроки сборной России и молодежной сборной нашей страны — Константин Зырянов, Александр Анюков, Роман Широков, Игорь Смольников, Олег Шатов и Александр Бухаров. А под номером «23» на искусственном покрытии стадиона «Геолог» появился известный своей рекламной деятельностью футболист Андрей Аршавин.
Тюменцы вышли следующим составом: в «раме» стоял Федор Бурдыкин, в защите и нападении сражались Владимир Кулешов, Владимир Гогберашвили, Михаил Канаев, Данил Кленкин, Никита Теленков, Юрий Морозов, Андрей Павленко, Сергей Голяткин, Хасан Мамтов, Сергей Сердюков.
Мяч довелось разыграть футболистам с Туры, но игру поначалу контролировали «зенитовцы», отдавая пасы с фланга на фланг. Но серии «сине-голубых» передач прерывали защитники «Тюмени», отправляя футбольный снаряд на двух своих нападающих — Сергея Сердюкова и Хасана Мамтова. Владимир Гогберашвили награждал своих напарников великолепными пасами, правда, атаки до ударов не доходили.
Несладко пришлось Федору Бурдыкину: он вынужден был вытаскивать, казалось бы, мертвые мячи. В игру ему пришлось вступить сразу, хотя коллеги по команде в обороне играли превосходно, не разрешая бить по воротам. Безусловно, опытные мастера из Петербурга моменты находили, но Федор все держал под контролем и тащил летящие в створ мячи.
Около двадцати минут команды привыкали к погодным условиям, друг другу, и на двадцать первой Андрей Павленко первый раз попытался поразить калитку Егора Бабурина, запустив клетчатый выше ворот. Инициативу хозяева перехватили, и чуть позже комбинацию тюменских футболистов завершал Ладо — от него мяч отправился выше цели. Никита Теленков с центра слабеньким ударом хотел открыть счет, Егор поймал. Кстати, потом Никита получил горчичник за фол над рекламным лицом чипсов «Лейс».
Спустя полчаса защитник нашей национальной сборной Александр Анюков в штрафной зоне «Зенита» свалил на газон Ладо. Арбитр, который, к счастью, заметил нарушение, без выяснения обстоятельств произошедшего указал на одиннадцатиметровую отметку. Исполнил пенальти Михаил Канаев. Мяч оказался в левом углу. Радости, которая с 33-й минуты царила на трибунах стадиона, не было предела.
Второй гол (автогол) простить команде, которая старше «Тюмени» на две лиги, нельзя. Его по праву можно назвать смешным. Голкипер «Зенита» допустил ошибку, которая поставила жирную точку и вывела черно-белых в 1/8 Кубка России. На предпоследней минуте первого тайма Сергей Сердюков и Егор Бабурин боролись за мяч на линии ворот гостей. Питерский вратарь хотел поймать мяч, но случайно закинул его в свои же ворота. На перерыв звезды вчерашнего дня ушли со счетом 2:0.
Заключительный тайм ничего не изменил. Гости старались обострить игру, постепенно продавливая оборону тюменцев и все ближе подбираясь к штрафной. Дважды по воротам Бурдыкина пробил Александр Бухаров. На последний раз он поднял свою ногу уж слишком высоко и бросил на газон Сергея Голяткина. Судья этот эпизод без внимания не оставил и за опасную игру с удовольствием вручил желтую карточку. Позже Михаил Канаев ударил по воротам «невского» голкипера. Мяч пролетел рядом со штангой.
Замены, проведенные тренером клуба из культурной столицы Лучано Спалетти, никакого результата не принесли. Вышедшие на поле Витсель и Соловьев погоды не сделали, хотя дождь в середине второго отрезка поморосил.
Порадовал второй тайм штрафными ударами, которых было немало. Но не один из них футболисты обеих команд реализовать не смогли.
Атаки гостей на фоне игры «Сергея Сердюкова и его команды» были совсем незаметны. Трибуны под конец матча стали пускать волну, а фанаты «Зенита» перестали скандировать кричалки и размахивать флагами.
За десять минут до финального свистка с разрешения Констатина Галкина на поле вместо Ладо выбежал Марат Шайморданов, Кленкина сменил Михаил Пименов, а Никиту Теленкова — Никита Андреев. Они сохранили преимущество. Подопечные Константина Галкина подарили тюменским болельщикам прекрасный футбольный праздник.
Антон Сакерин