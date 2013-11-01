Нам не страшен серый волк, или как ФК «Тюмень» обыграл «Зенит»

Заключительный тайм ничего не изменил. Гости старались обострить игру, постепенно продавливая оборону тюменцев и все ближе подбираясь к штрафной. Дважды по воротам Бурдыкина пробил Александр Бухаров. На последний раз он поднял свою ногу уж слишком высоко и бросил на газон Сергея Голяткина. Судья этот эпизод без внимания не оставил и за опасную игру с удовольствием вручил желтую карточку. Позже Михаил Канаев ударил по воротам «невского» голкипера. Мяч пролетел рядом со штангой.