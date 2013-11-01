Лучшей «прокаченной» коляской стал «патрульный автомобиль»

«Осенью родители часто гуляют с детьми в темное время суток. При этом во дворах, на проезжей части водители не всегда могут заметить вовремя детскую коляску с ребенком. Сделать коляску заметной в темноте помогут световозращающие элементы, размещенные на транспортных средствах для младенцев — колясках. Фантазии родителей в этом случае не может быть предела. Чем больше световозращателей на колясках — наклеек, брелков, элементов из световозращающей ткани, тем коляска будет заметнее», — говорят в пресс-службе ГИБДД.