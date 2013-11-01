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Лучшей «прокаченной» коляской стал «патрульный автомобиль»

1 ноября 2013, 15:23
Госавтоинспекция Тюменской области подвела итоги конкурса на лучший тюнинг детской коляски световозращающими элементами «Коляска на прокачку!».
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Тюмень

«Осенью родители часто гуляют с детьми в темное время суток. При этом во дворах, на проезжей части водители не всегда могут заметить вовремя детскую коляску с ребенком. Сделать коляску заметной в темноте помогут световозращающие элементы, размещенные на транспортных средствах для младенцев — колясках. Фантазии родителей в этом случае не может быть предела. Чем больше световозращателей на колясках — наклеек, брелков, элементов из световозращающей ткани, тем коляска будет заметнее», — говорят в пресс-службе ГИБДД.

В последний день октября на площади у технопарка собрались родители с десятью колясками, и без призов не ушел никто.

Третье место досталось семьи Козловских из детского сада № 121, создавших из своей коляски настоящее осеннее настроение. Второе место заняла семья Дубровиных, из того же детского сада, превратившая свое транспортное средство в проблесковый маячок. А первое место жюри единогласно присудили семье Сташенко, которые сами узнали про конкурс и решили в нем поучаствовать. Их малыш приехал к технопарку на блестящем патрульном автомобиле.

Кстати, некоторые родители отметили, что в магазинах очень сложно найти световозвращающие элементы. «Мы нашли только катафоты для велосипедов. Очень хотелось бы, чтобы наклейки и ленты были в продаже», — поделились с журналистами представители садика № 2.

Фото Ольги Боровиковой и Светланы Швечиковой

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