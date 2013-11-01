Каждый второй ностальгирует по прежней работе

63% респондентов тоскуют по своим коллегам, с которыми рука об руку они решали сложные задачи, болтали о личном во время обедов и обсуждали важные насущные проблемы в курилках. Примерно треть опрошенных печалятся о полюбившихся ранее проектах (33%) и уюте офисного пространства (31%). 25% признаются, что с болью в сердце вспоминают выплаты и заработки, которые получали в прошлом, а 22% тоскуют по экс-руководителям. Есть и такие, кто скучает по бывшим клиентам (12%), питанию (78%) и даже служебным романам (6%). Может быть, ностальгией воспоминания о прошлой работе не назвать, но они все-таки есть практически у каждого, ведь на работе мы проводим очень много времени.