Каждый второй ностальгирует по прежней работе

63% респондентов тоскуют по своим коллегам, с которыми рука об руку они решали сложные задачи, болтали о личном во время обедов и обсуждали важные насущные проблемы в курилках. Примерно треть опрошенных печалятся о полюбившихся ранее проектах (33%) и уюте офисного пространства (31%). 25% признаются, что с болью в сердце вспоминают выплаты и заработки, которые получали в прошлом, а 22% тоскуют по экс-руководителям. Есть и такие, кто скучает по бывшим клиентам (12%), питанию (78%) и даже служебным романам (6%). Может быть, ностальгией воспоминания о прошлой работе не назвать, но они все-таки есть практически у каждого, ведь на работе мы проводим очень много времени.
«Отметим, что чаще всего грустят о прежней работе представители высшего менеджмента, административный персонал, маркетологи, работники туристического бизнеса и временно неработающие, а вот реже всего — представители сферы искусств, работники строительной отрасли и молодые специалисты», комментирует Анастасия Найденова, HeadHunter Урал.
Интересно, что, несмотря на боль, которую испытывают работники в отношении бывшего работодателя, большинство о сделанном когда-то выборе не жалеют (66%). Они уверены, что в тот момент им действительно нужно было двигаться дальше, захватив с собой багаж накопленных знаний, опыта, связей и, конечно же, приятных воспоминаний.
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 15–27 октября 2013 года среди 380 работников компаний Тюмени.