За избиение инспектора ДПС — штраф 60 тысяч

Суд вынес приговор 22-летнему Ивану Долгих. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Следствием установлено, что в апреле 2013 года суд лишил Долгих водительских прав за езду в нетрезвом состоянии на срок 1 год 10 месяцев, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Между тем, вечером 16 июля он вновь пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21120 и стал разъезжать по селу. Местная жительница сообщила об этом в полицию.
Инспектор ДПС попытался остановить автомобиль под управлением Долгих, но тот требование инспектора об остановке транспортного средства проигнорировал. Чуть позже инспектор увидел Долгих у магазина, распивавшим пиво. Полицейский предложил водителю сесть в служебный автомобиль и проехать в отделение для составления административных протоколов по ч. 2 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства). В ответ на это Долгих прилюдно ударил инспектора кулаком в лицо, хватал его за форму. Было вызвано подкрепление. Пьяного буяна задержали и доставили в полицию.
За совершение административных правонарушений Долгих был подвергнут административному аресту сроком на 7 суток и штрафу в размере 500 рублей. Кроме того, он понес и уголовную ответственность за применение насилия к стражу правопорядка.
Суд назначил Ивану Долгих штраф в размере 60 тысяч рублей.