Выбери для себя оптимальный маршрут онлайн

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», система не только прокладывает маршрут, с учетом самых свежих схем движения автобусов, но и оценивает приблизительное время в пути. Пока новый сервис находится в стадии тестирования, поэтому не всегда может проложить действительно оптимальный маршрут. Если у вас возникли сомнения в корректности предложенного системой маршрута, уточните его по номеру телефона горячей лини 8-800-300-1924.