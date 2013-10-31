Выбери для себя оптимальный маршрут онлайн

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», система не только прокладывает маршрут, с учетом самых свежих схем движения автобусов, но и оценивает приблизительное время в пути. Пока новый сервис находится в стадии тестирования, поэтому не всегда может проложить действительно оптимальный маршрут. Если у вас возникли сомнения в корректности предложенного системой маршрута, уточните его по номеру телефона горячей лини 8-800-300-1924.
Здесь же на карте можно просмотреть схемы отдельных маршрутов и одним кликом по иконке автобусной остановки получить доступ к нужному маршруту и его расписанию.
Все представленные на сайте сервисы, такие как карта пробок и карта светофоров, теперь представлены в виде отдельных слоев, которые легко переключить.