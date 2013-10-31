Водоканал меняет проблемные участки водопровода

«Договор на реализацию инвестиционной программы 2012–2016 ггодов, мы получили только 18 апреля 2012 года, до этого момента проводить какие-либо работы, связанные с реализацией этой программы, мы не имели права. Соответственно, с учётом необходимости составления технической документации на модернизируемые объекты, проведения конкурсных процедур по выбору подрядных организаций, подготовки проектов, подрядные организации смогли приступить к работам на объектах только в сентябре—октябре 2012 года, а в зимний период перекладка сетей не ведется, поэтому часть объектов, запланированных на 2012 год, мы были вынуждены перенести на 2013, — поясняет директор по капитальному строительству водоснабжающей компании Сергей Викторович Липатов, — для того, чтобы не было сдвигов в сроках, необходимо иметь всю проектную документацию не позднее мая, а это было бы возможным, если договор на реализацию инвестиционной программы с нами подписали не позднее января 2012 года.