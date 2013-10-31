Водоканал меняет проблемные участки водопровода

На 11 объектах инвестпрограммы по развитию и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства города Тюмени на 2012–2016 годы работы успешно завершены. Из 44 объектов по 35 строительно-монтажные работы завершатся в этом году. На следующий год по разным причинам перенесен ряд объектов: по одним участкам не состоялись аукционы, по другим необходимы дополнительные согласования, так как над сетями размещены киоски, здания, требуется перекрытие дорог и другие важные моменты, влияющие на жизнь города.
Один из самых крупных объектов — магистральный водовод диаметром 500 мм по улице Мельникайте (от улицы 30 лет Победы до улицы Широтной), общей протяженностью около 1 километра был модернизирован еще в начале лета новым для Тюмени способом.
«В связи с тем, что в данном районе очень высокая плотность коммуникаций и нет коридора для прокладки нового трубопровода, было принято решение восстановить данный участок методом санации, — поясняет руководитель пресс-службы „Тюмень Водоканал“ Иван Камельских, — это новый для Тюмени метод. При этом он успел себя отлично зарекомендовать как в России, так и за ее пределами. Восстановление трубопровода производится изнутри, при этом новый трубопровод по своим характеристикам и сроку службу ничем не уступает полиэтиленовым трубам, но при этом данный метод снимает вопросы по проведению земляных работ и нарушению благоустройства, поиску дополнительного коридора для прокладки нового трубопровода.
Также в этом году заменены наиболее проблемные участки водопровода: от улицы 30 лет Победы, 60/3 до улицы 30 лет Победы, 58, по улице Пермякова, 39, Депутатской, 109, по улице Павлова (от улицы Тимуровцев до улицы Дружбы), от улицы Станционной 16а до улицы Таллинской 2/1, от улицы Севастопольской, 17 до улицы Рижской, от улицы Олимпийской, 47а до улицы 30 лет Победы, по улице 30 лет Победы, 105, от улицы Широтной,61 до улицы Широтной, 45, от улицы 30 лет Победы, 98 до улицы Ткацкий проезд, по улицам Новосёлов и Интернациональная, Республики, 183, Широтная, 13а, Щербакова, 112.
На завершающем этапе работы по санации и перекладке водоводов по адресам: Пермякова, 21–23, Пермякова, 62, к.3, Широтная, 120 к.3, а также работы по восстановлению кольцевого водопровода в районе улицы Щербакова».
Специалисты тюменского водоканала не скрывают, что без сложностей в реализации мероприятий инвестиционной программы не обходится, тем не менее, все они решаемы.
«Договор на реализацию инвестиционной программы 2012–2016 ггодов, мы получили только 18 апреля 2012 года, до этого момента проводить какие-либо работы, связанные с реализацией этой программы, мы не имели права. Соответственно, с учётом необходимости составления технической документации на модернизируемые объекты, проведения конкурсных процедур по выбору подрядных организаций, подготовки проектов, подрядные организации смогли приступить к работам на объектах только в сентябре—октябре 2012 года, а в зимний период перекладка сетей не ведется, поэтому часть объектов, запланированных на 2012 год, мы были вынуждены перенести на 2013, — поясняет директор по капитальному строительству водоснабжающей компании Сергей Викторович Липатов, — для того, чтобы не было сдвигов в сроках, необходимо иметь всю проектную документацию не позднее мая, а это было бы возможным, если договор на реализацию инвестиционной программы с нами подписали не позднее января 2012 года.
До конца года, в рамках инвестиционной программы, тюменский водоканал планирует завершить работы еще на 24 объектах».
Напомним, о выполнении инвестиционной программы «Тюмень Водоканала» на одном из заседаний постоянной комиссии доложил заместитель департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени Александр Мышкин. Он отметил малое ее выполнение (12%) в 2012 году и возможный штраф, который придется выплатить водоснабжающей организации. Тем не менее, в водоканале подготовили письмо-объяснение, и уверены, что программу они выполнят в сроки.
15 ноября тюменский водоканал организует визит депутатов Тюменской городской думы и представителей Администрации города Тюмени на объекты водопроводно-канализационного комплекса областной столицы, чтобы воочию показать достигнутые за последние годы результаты.