Водитель, устроивший автопобоище на Республике, осужден на 2,5 года

Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Николая Циганца. Он признан виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Как установлено расследованием, в шестом часу утра 22 декабря 2012 года пьяный Циганец на автомобиле ВАЗ-217230, не справившись с управлением, в заносе выехал в парковочный карман у бара «Адам и Ева» по улице Республике, 131. Там он сбил трех девушек, пытавшихся сесть в такси, и повредил пять стоявших автомобилей: ВАЗ-111940, ВАЗ-111930, BMW-325XI, Subaru Forester и Мitsubishi Lancer. В результате аварии девушки получили тяжкие телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Напомним, что от удара одну из них перебросило через капот автомобиля, и она упала на мерзлый асфальт. Две других пролетели несколько метров вперед и остались лежать на земле без движения. Одна девушка получила травму внутренних органов, перелом костей таза, сотрясение головного мозга и травму носа. У другой пострадавшей черепно-мозговая травма, открытые переломы обеих ног, перелом костей таза. У третьей также была черепно-мозговая травма. Сам водитель-виновник отделался переломом челюсти.
«Мужчина прошел тестирование на алкотестере, который показал 0,4 грамма алкоголя на миллилитр. За последние годы молодой человек более 30 раз нарушал правила дорожного движения, в основном, в Нягани (жителем которой он является — прим. ред.). В 2008 году он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, был лишен права управления транспортом до августа 2010 года. Последние годы он систематически превышал скорость, за что 13 раз был привлечен к административной ответственности. В Тюмени у него три штрафа, все неоплаченные», — сообщали ранее в ГИБДД по Тюменской области.
Размер ущерба, причиненного автовладельцам пьяным водителем, составил более 1,1 млн рублей, отмечает пресс-служба областной прокуратуры.
Суд назначил Николаю Циганцу 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и на 3 года лишил его права управлять транспортным средством. Кроме того, суд удовлетворил заявленный одной из потерпевших иск и взыскал с осужденного в ее пользу 460 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.