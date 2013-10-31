Водитель, устроивший автопобоище на Республике, осужден на 2,5 года

«Мужчина прошел тестирование на алкотестере, который показал 0,4 грамма алкоголя на миллилитр. За последние годы молодой человек более 30 раз нарушал правила дорожного движения, в основном, в Нягани (жителем которой он является — прим. ред.). В 2008 году он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, был лишен права управления транспортом до августа 2010 года. Последние годы он систематически превышал скорость, за что 13 раз был привлечен к административной ответственности. В Тюмени у него три штрафа, все неоплаченные», — сообщали ранее в ГИБДД по Тюменской области.