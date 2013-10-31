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В память о погибших воинах зажгут свечи

31 октября 2013, 11:20
С субботу, 2 ноября, в Тюмени состоится гражданско-патриотическая акция «Свеча», приуроченная к памятной дате по православному календарю — Димитриевской субботе.

Этот день был установлен православной церковью в связи с окончанием Куликовской битвы 1380 года как дань памяти погибшим за веру и Отечество, напоминают организаторы — Тюменский городской многопрофильный центр. Ежегодно по всей стране в Димитриевскую субботу проходят церемонии возложения цветов в память о погибших воинах и поминальные панихиды. Тюменцы и гости города уже в пятый раз в рамках акции «Свеча» получат возможность зажечь свечи и почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу своего народа и Родины. Для этого у мемориала «Свеча» на площади Памяти (ул. Мельникайте, 142) будут расположены свечные киоты. Зажечь свечу можно будет с 10 до 17:30.

В рамках акции у мемориалов будут стоять почетные караулы. Нести службу будут курсанты тюменских специализированных классов добровольной подготовки к военной службе: у мемориала «Память» (ул. Мельникайте, 142) — курсанты «Русича», у памятника «Воинам-тюменцам, погибшим в Афганистане» (сквер им. Губкина) — «Кречета», у мемориала «Вечный огонь» (ул. Республики, 2, Историческая площадь) — «Каскада», у мемориала «Прощание» (ул. Республики, 14) — «Стрелельца» и у памятника «Труженикам тыла» (сквер Олимпийский) — курсанты «Ориона».

#Новости#Военно-патриотическое воспитание#Дарья#Общество
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