В память о погибших воинах зажгут свечи

Этот день был установлен православной церковью в связи с окончанием Куликовской битвы 1380 года как дань памяти погибшим за веру и Отечество, напоминают организаторы — Тюменский городской многопрофильный центр. Ежегодно по всей стране в Димитриевскую субботу проходят церемонии возложения цветов в память о погибших воинах и поминальные панихиды. Тюменцы и гости города уже в пятый раз в рамках акции «Свеча» получат возможность зажечь свечи и почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу своего народа и Родины. Для этого у мемориала «Свеча» на площади Памяти (ул. Мельникайте, 142) будут расположены свечные киоты. Зажечь свечу можно будет с 10 до 17:30.