Ударил женщину по лицу так, что она выпала из окна

21 августа текущего года Степанов во время пьяной ссоры ударил кулаком в лицо женщину, сидевшую на подоконнике у настежь распахнутого окна. От удара она потеряла равновесие и выпала из окна седьмого этажа. Потерпевшая получила множественные повреждения внутренних органов и скелета и погибла на месте. Ранее сообщалось, что погибшая и Степанов были сожителями.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Как отмечает пресс-служба облпрокуратуры, санкция ч.1 ст. 109 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: лишение свободы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо исправительные работы на срок до 2 лет.