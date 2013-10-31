Ударил женщину по лицу так, что она выпала из окна

21 августа текущего года Степанов во время пьяной ссоры ударил кулаком в лицо женщину, сидевшую на подоконнике у настежь распахнутого окна. От удара она потеряла равновесие и выпала из окна седьмого этажа. Потерпевшая получила множественные повреждения внутренних органов и скелета и погибла на месте. Ранее сообщалось, что погибшая и Степанов были сожителями.