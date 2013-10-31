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Убила сожителя за то, что он опрокинул салат

31 октября 2013, 15:59
Большая часть убийств в Тюмени — бытовые. Многие из ссор, которые заканчиваются трагедией, начинаются из-за мелочей. Вчера тюменка убила своего сожителя, разозлившись за то, что он опрокинул салат с праздничного стола. Женщину задержали по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Сюжет
Тюмень

Вечер 30 октября сожители проводили у своего знакомого — отмечали его день рождения. Около 22.00 между мужчиной и женщиной произошла ссора. Как отмечают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, тюменку разозлило, что ее сожитель случайно опрокинул салат с праздничного стола. Женщина схватила нож и ударила потерпевшего в область груди. Через некоторое время мужчина скончался на месте. Подозреваемая скрылась с места преступления, прихватив с собой орудие убийства, но была задержана по «горячим следам».

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного убийства. В ближайшее время тюменке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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