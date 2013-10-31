Убила сожителя за то, что он опрокинул салат

Вечер 30 октября сожители проводили у своего знакомого — отмечали его день рождения. Около 22.00 между мужчиной и женщиной произошла ссора. Как отмечают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, тюменку разозлило, что ее сожитель случайно опрокинул салат с праздничного стола. Женщина схватила нож и ударила потерпевшего в область груди. Через некоторое время мужчина скончался на месте. Подозреваемая скрылась с места преступления, прихватив с собой орудие убийства, но была задержана по «горячим следам».