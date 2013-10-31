Тюменцы верили в победу своей команды. И сумели заработать

Патриотично настроенные тюменцы сумели подзаработать денег на матче между ФК «Тюмень» и питерским «Зенитом». Несмотря на то, что фаворитом встречи считалась команда из Санкт-Петербурга, в букмекерских конторах нашего города большинство ставок было сделано на победу подопечных Константина Галкина.
В тюменской букмекерской конторе «Бетринг» корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что ставок на исход матча ФК «Тюмень»-«Зенит» было принято очень много, и в основном горожане ставили на родной клуб. На победу петербуржцев патриотичные тюменцы ставок практически не делалаи. Выигрыш в матче команды с берегов Туры оценивался по коэффициенту 9.0. В основном, горожане делали небольшие ставки. Однако некоторые фанаты «Тюмени» смогли получить от своей ставки не только дополнительный азарт, но и заработать денег. Так, тюменец, поставивший на победу родной команды 3 тысячи рублей, получит в 9 раз больше — 27 тысяч рублей.
Заработать еще больше могли горожане, обладающие не только патриотичной верой в свою команду, но и интуицией. Коэффициент на победу «Тюмени» со счетом 2:0 был 67.0. Человек, предугадавший исход матча и поставивший на него 100 рублей, тоже остался в неплохом плюсе.
Отметим, что при этом в целом по стране любители футбола в победу «Тюмени» практически не верили. Фаворитом встречи считался «Зенит» — об этом говорили как обычные болельщики, так и эксперты. Букмекеры в победе петербуржцев также сомневались мало. Ставки на победу «Зенита» принимались с коэффициентом 1.30, а «Тюмени» — от 9 до 13.00.