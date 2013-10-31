Тюменцы верили в победу своей команды. И сумели заработать

В тюменской букмекерской конторе «Бетринг» корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что ставок на исход матча ФК «Тюмень»-«Зенит» было принято очень много, и в основном горожане ставили на родной клуб. На победу петербуржцев патриотичные тюменцы ставок практически не делалаи. Выигрыш в матче команды с берегов Туры оценивался по коэффициенту 9.0. В основном, горожане делали небольшие ставки. Однако некоторые фанаты «Тюмени» смогли получить от своей ставки не только дополнительный азарт, но и заработать денег. Так, тюменец, поставивший на победу родной команды 3 тысячи рублей, получит в 9 раз больше — 27 тысяч рублей.