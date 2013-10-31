Почти 200 тысяч рублей попало в руки нечестных кадровых агентов

По данным предварительного следствия обвиняемые размещали в средствах массовой информации и в сети «Интернет» сведения о фиктивных вакансиях и указывали свой номер телефона. Обращавшимся разъяснялось, что они будут трудоустроены на определенную должность. Однако для этого гражданам необходимо было заключить с ООО «Престиж», ИП «Руденко» или ИП «Николаева» договор об оказании информационных услуг и внести деньги в размере от 1,5 тысяч до 4,6 тысяч рублей в зависимости от вакансии. При этом людям не сообщалось, что указанный договор не является гарантией трудоустройства, а уплаченные по нему деньги возврату не подлежат ни при каких обстоятельствах.