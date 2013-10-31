Почти 200 тысяч рублей попало в руки нечестных кадровых агентов

Почти 100 человек пострадало от действий трех человек, организовавших «липовые» кадровые агентства. Они никого не трудоустраивали, а только брали деньги за «услуги».
Напомним, в январе 2010 года Андрей Прохоров, Владислав Руденко и Евгения Шамановских создали организованную группу для хищения денежных средств у граждан под видом их трудоустройства. Для придания своей преступной деятельности вида легального бизнеса Прохоров в июне того же года зарегистрировал кадровое агентство ООО «Престиж», где являлся учредителем и директором. Впоследствии для тех же целей Руденко зарегистрировался как ИП «Руденко». В ряде случаев аферисты использовали ИП «Николаева».
По данным предварительного следствия обвиняемые размещали в средствах массовой информации и в сети «Интернет» сведения о фиктивных вакансиях и указывали свой номер телефона. Обращавшимся разъяснялось, что они будут трудоустроены на определенную должность. Однако для этого гражданам необходимо было заключить с ООО «Престиж», ИП «Руденко» или ИП «Николаева» договор об оказании информационных услуг и внести деньги в размере от 1,5 тысяч до 4,6 тысяч рублей в зависимости от вакансии. При этом людям не сообщалось, что указанный договор не является гарантией трудоустройства, а уплаченные по нему деньги возврату не подлежат ни при каких обстоятельствах.
После получения денег мошенники никого никуда не трудоустраивали, лишь присваивая себе деньги.
В период с июня 2010 по апрель 2011 гг. от действий Прохорова, Руденко и Шамановских пострадало 97 человек. Общий размер похищенных у них средств составил почти 200 тысяч рублей.
Сегодня Калининский районный суд г. Тюмени приговорил 24-летнего Андрея Прохорова и 23-летнего Владислава Руденко к 3 годам лишения свободы каждого. 22-летней Евгении Шамановских суд назначил 2 года лишения свободы. Всем предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Осужденные были взяты под стражу в зале суда, сообщает областная прокуратура.