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ОАО «УТСК» оплатило штраф после года судебных разбирательств

31 октября 2013, 13:52
ОАО «Уральская Теплосетевая компания» исполнило постановление Тюменского УФАС России и оплатило административный штраф в размере 3 181 470 рублей.

На прошлой неделе вступило в законную силу постановление Тюменского УФАС России о назначении ОАО «УТСК» административного штрафа в 3 181 470 рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по передаче тепловой энергии.

15 октября 2013 года восьмой арбитражный апелляционный суд поставил точку в этом вопросе, оставив в силе решение Арбитражного суда Тюменской области.

Напомним, ОАО «УТСК», злоупотребляя доминирующим положением на рынке, создавало дискриминационные условия доступа к услугам по передаче тепловой энергии, ущемляя интересы граждан и организаций.

Комиссиия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области признала в действиях ОАО «УТСК» нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона № 135 «О защите конкуренции» и привлекло Общество к административной ответственности в виде административного штрафа, сообщает пресс-служба ведомства.

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