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На Тульской пострадал пешеход

31 октября 2013, 11:40
Семь человек пострадали в семи дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки.
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Тюмень

В областном центре на улице Харьковской столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-2106. Причиной происшествия, по предварительным данным, послужило несоблюдение дистанции водителем «пятнадцатой». В результате аварии 28-летний водитель «шестерки» получил травму шейного отдела позвоночника, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Аналогичная авария произошла днем, около половины пятого, на улице 50 лет ВЛКСМ у путепровода Мельникайте: водитель Daewoo не выдержал дистанцию и «догнал» Infiniti. В результате происшествия травму шеи получила 37-летняя женщина, управлявшая Infiniti.

Около половины седьмого часа вечера на улице Тульской автомобиль Honda сбил пешехода. По предварительным данным, 23-летняя девушка, переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате происшествия она получила ушибы локтя и колена.

В селе Новоселезнево Казанского района Daewoo Nexia на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку. Водитель скрылся с места происшествия, но был установлен и задержан. Девушка получила ушибы локтя и колена.

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