На Тульской пострадал пешеход

Аналогичная авария произошла днем, около половины пятого, на улице 50 лет ВЛКСМ у путепровода Мельникайте: водитель Daewoo не выдержал дистанцию и «догнал» Infiniti. В результате происшествия травму шеи получила 37-летняя женщина, управлявшая Infiniti.