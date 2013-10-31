Хэллоуин мистически понизит цены

31 октября, ровно в 18:00, все без исключения цены будут снижены на 5% и вернутся к прежним значениям только утром — 1 ноября, в 9:00. Интернет-магазин Logo и так заслуженно славится одними из самых низких цен в городе, но 31 октября они станут еще привлекательнее. Так, например, только этой ночью можно будет купить.