Дело водителя, погубившего 4 пассажиров, направлено в суд

В Ишиме прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя минивэна, занимавшегося международными пассажирскими перевозками, по вине которого в ДТП четыре человека погибли, а один был тяжело ранен.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 23-летний Тынарбек Жакыпбай уулу обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц).
Установлено, что Жакыпбай на минивэне Honda Odyssey занимался международными перевозками пассажиров из Кыргызстана в Россию и обратно. Вечером 9 сентября 2013 года он с семью соотечественниками выехал из Тюмени в Кыргызстан. Около двух часов ночи 10 сентября водитель минивэна, выезжая на перекресток со второстепенной дороги Ишим — Безруково, не предоставил преимущество грузовому автомобилю Volvo, двигавшемуся по главной дороге Ишим — Бердюжье. Произошло столкновение и автомашину Honda отбросило в левый кювет.
В результате происшествия погибло четверо пассажиров минивэна (супружеская пара в возрасте 51 и 55 лет, 33-летняя женщина и 22-летний молодой человек), а один пассажир в возрасте 18 лет получил тяжкий вред здоровью. Водители автомобилей не пострадали.
Жакыпбай по решению суда заключен под стражу. Ишимская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ишимский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 5 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.