Дело водителя, погубившего 4 пассажиров, направлено в суд

Установлено, что Жакыпбай на минивэне Honda Odyssey занимался международными перевозками пассажиров из Кыргызстана в Россию и обратно. Вечером 9 сентября 2013 года он с семью соотечественниками выехал из Тюмени в Кыргызстан. Около двух часов ночи 10 сентября водитель минивэна, выезжая на перекресток со второстепенной дороги Ишим — Безруково, не предоставил преимущество грузовому автомобилю Volvo, двигавшемуся по главной дороге Ишим — Бердюжье. Произошло столкновение и автомашину Honda отбросило в левый кювет.