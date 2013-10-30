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За месяц тюменцы 7 раз ломали кнопку на светофоре у «Южного»

30 октября 2013, 12:27
Специалисты МКУ «Тюменьгортранс» вынуждены были демонтировать пешеходную кнопку на светофорном объекте по улице Мельникайте в районе гипермаркета «Южный». Поводом для этого стали хулиганские выходки жителей города.
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Тюмень

Напомним, что вызывное устройство на светофоре у «Южного» появилось в начале октября. За это время тюменцы ломали кнопку 7 раз. В «Тюменьгортрансе» решили, что такое количество случаев вандализма — это уже слишком, и перевели светофор в автоматический режим переключения сигналов. Ранее ведомство также планировало установить светофор с кнопкой на съезде, который по завершению соединит Мельникайте и Широтную возле «Южного». Теперь решено, что вызывного устройства там не будет — только автоматическое регулирование.

МКУ «Тюменьгортранс» просит водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательней при движении по этому участку пути.

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