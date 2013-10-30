За месяц тюменцы 7 раз ломали кнопку на светофоре у «Южного»

Напомним, что вызывное устройство на светофоре у «Южного» появилось в начале октября. За это время тюменцы ломали кнопку 7 раз. В «Тюменьгортрансе» решили, что такое количество случаев вандализма — это уже слишком, и перевели светофор в автоматический режим переключения сигналов. Ранее ведомство также планировало установить светофор с кнопкой на съезде, который по завершению соединит Мельникайте и Широтную возле «Южного». Теперь решено, что вызывного устройства там не будет — только автоматическое регулирование.