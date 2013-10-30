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Впереди длинные выходные — не работаем три дня

30 октября 2013, 10:12
Следующая рабочая неделя будет короче на один день. Для тех, кто забыл — напоминаем: тюменцы, как и все россияне, будут отдыхать не только в субботу и воскресенье, но и в понедельник. 4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства.
Сюжет
Тюмень

Праздник появился недавно, в 2005 году. Он был учрежден в память о том, что в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Кроме того, 4 ноября православные христиане отмечают день Казанской иконы Божией Матери. Однако большинство жителей России из года в год признаются, что не отмечают День народного единства, многим непонятны смысл и название праздника — люди просто радуются лишнему выходному.

Отметим, что ноябрьский праздник подарит россиянам последние в этом году удлиненные выходные. День Конституции РФ — 12 декабря — больше не является выходным, поэтому следующий внеплановый отдых нам предстоит только в новогодние каникулы. Как сообщалось ранее, в 2014 году они продлятся с 1 по 8 января.

#Новости#Праздники#Выходные дни#Тюмень#Таня#Общество
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