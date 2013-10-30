Виновник аварии на Одесской: пьяный и без прав

Инспекторы долго беседовали с мамой взрослого «мальчика». По закону, ее оформят за передачу автомобиля лицу в состоянии алкогольного опьянения, а за это предполагается внушительный штраф и лишение права управления транспортом. Женщина сообщила, что подавала заявление об угоне автомобиля, но документального подтверждения этому нет. «Еще она пожаловалась, что ребенок вымотал ей все нервы. За мамой в базе ГИБДД числится масса нарушений скорости, зафиксированных автоматизированными комплексами видеофиксации „Одиссей“, ни один из штрафов не оплачен. Сомнительно, что именно женщина, а не ее сын, любительница слишком быстрой езды», — рассказывают в Госавтоинспекции. В сентябре Иван взял напрокат скутер, въехал на нем в препятствие, скрылся с места ДТП, получил 10 суток административного ареста.