Виновник аварии на Одесской: пьяный и без прав

«Бухал всю ночь, приехал домой, мать меня выгнала, взял сумки, подрался с братом и уехал», — такую историю рассказал Иван, протаранивший сегодня утром на Одесской два автомобиля.
Теперь «жертва обстоятельств» встретит свой 24-й день рождения в спецприемнике для лиц, задержанных в административном порядке.
Подробности сообщает пресс-служба ГИБДД. Сегодня утром этот молодой человек на автомобиле Suzuki Swift на улице Одесской «загубил» дерево, въехал в забор и в два встречных автомобиля: Volkswagen и Toyota. Водительского удостоверения у него нет и никогда не было, машина принадлежит матери-инвалиду. После ДТП молодой человек закрылся в разбитой иномарке. Сотрудники ГИБДД убедили его покинуть убежище, но вскоре он убежал из патрульного автомобиля, был пойман и все-таки «продул» в алкотестер 0,75 мг/л.
Инспекторы долго беседовали с мамой взрослого «мальчика». По закону, ее оформят за передачу автомобиля лицу в состоянии алкогольного опьянения, а за это предполагается внушительный штраф и лишение права управления транспортом. Женщина сообщила, что подавала заявление об угоне автомобиля, но документального подтверждения этому нет. «Еще она пожаловалась, что ребенок вымотал ей все нервы. За мамой в базе ГИБДД числится масса нарушений скорости, зафиксированных автоматизированными комплексами видеофиксации „Одиссей“, ни один из штрафов не оплачен. Сомнительно, что именно женщина, а не ее сын, любительница слишком быстрой езды», — рассказывают в Госавтоинспекции. В сентябре Иван взял напрокат скутер, въехал на нем в препятствие, скрылся с места ДТП, получил 10 суток административного ареста.
Что делать с такими «детьми»? Двухчасовое общение с инспекторами ГИБДД вряд перевоспитает молодого человека, особенно учитывая, что перепивший парень лишь к концу беседы стал приходить в себя и осознавать происходящее и его последствия. К счастью для мамы и самого «виновника торжества», обошлось без трагедии на дороге. Совершенно случайно обошлось.