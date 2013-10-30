nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области подорожали легковые автомобили

30 октября 2013, 17:15
Тюменьстат подвел итоги за 9 месяцев 2013 года. В отчете ведомства есть и автомобильная составляющая региона.

Так, в январе—сентябре текущего года работа автотранспорта организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) характеризовалась снижением объема перевозок грузов на 10,1% и увеличением грузооборота на 5,9%. Величина объема перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (без микропредприятий, с учетом физических лиц, занимающихся перевозками пассажиров на коммерческой основе) и пассажирооборота снизилась соответственно на 8,7 и на 9,5%.

Среди непродовольственных товаров зафиксировано повышение цен на легковые автомобили (на 5,0%). Цены на дизельное топливо в среднем увеличились на 3,4%, на бензин автомобильный — на 3,0%, сообщает пресс-служба Тюменьстата.

#Новости#Автомобили#Бензин#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25