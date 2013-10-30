В Тюменской области подорожали легковые автомобили

Так, в январе—сентябре текущего года работа автотранспорта организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) характеризовалась снижением объема перевозок грузов на 10,1% и увеличением грузооборота на 5,9%. Величина объема перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (без микропредприятий, с учетом физических лиц, занимающихся перевозками пассажиров на коммерческой основе) и пассажирооборота снизилась соответственно на 8,7 и на 9,5%.