В Тюмени потерялась бабушка. Родственники бьют тревогу и просят о помощи

Информация о пропаже пенсионерки появилась сегодня в социальной сети. Внучка Людмилы Анатольевны Наталья рассказала корреспонденту Nashgorod.ru, как получилось, что ее бабушка не попала на поезд: «28 октября бабушка должна была сесть в поезд, чтобы ехать во Владимир. Стоянка поезда была минут 20. Бабушка была с сыном. Получилось так, что он вырвался вперед к вагону с сумками, билетами и документами, а она больна, тихо ходит и, видимо, не успела. Сын надеялся, что она залезет в другой вагон. Когда поезд тронулся, он побежал по вагонам, ее не нашел. Доехал до Екатеринбурга, там вышел и вернулся в Тюмень. Искал целый день на вокзале, но никто бабушку не видел. Мы во Владимире подходили к поезду и говорили с проводницей. Она подтвердила, что сын сел один, искал ее».
Наталья также сообщила, что у ее бабушки было с собой рублей 200 и не было документов. Она могла попытаться уехать в Ярково, чтобы оттуда добраться до Плеханова, но в родном селе пожилая женщина так и не появилась.
Наталья и другие родные Людмилы Малаховой просят о помощи не равнодушных тюменцев. Высока вероятность, что потерявшаяся бабушка все еще находится в нашем городе — она может быть в районе железнодорожного или автовокзала, кроме того, похожую на нее женщину видели в районе ЦУМа и «Макдональдса». Если вам что-то известно о местонахождении Людмилы Анатольевны, просьба сообщить имеющуюся информацию родственникам по телефонам 89045968772 (Наталья) и 89045952622 (Лариса). Если вы увидите пожилую женщину в городе, скажите ей, что о ней беспокоятся родные, или, если есть возможность, отведите в ближайшее отделение полиции, чтобы бабушка больше не потерялась.
Добавим, что полиция пока не занимается поисками пропавшей — заявление о безвестном исчезновении бабушки родственники планируют подать сегодня. Однако в пресс-службе УМВД по г. Тюмени заверили, что если женщину приведут в отделение, ей помогут связаться с родственниками.
Приметы Людмилы Анатольевны Малаховой 1946 г.р.: худощавого телосложения, маленького роста, была одета в пуховик — черный или фиолетовый. Выглядит старше, чем на фотографии.