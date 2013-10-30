В Тюмени потерялась бабушка. Родственники бьют тревогу и просят о помощи

Информация о пропаже пенсионерки появилась сегодня в социальной сети. Внучка Людмилы Анатольевны Наталья рассказала корреспонденту Nashgorod.ru, как получилось, что ее бабушка не попала на поезд: «28 октября бабушка должна была сесть в поезд, чтобы ехать во Владимир. Стоянка поезда была минут 20. Бабушка была с сыном. Получилось так, что он вырвался вперед к вагону с сумками, билетами и документами, а она больна, тихо ходит и, видимо, не успела. Сын надеялся, что она залезет в другой вагон. Когда поезд тронулся, он побежал по вагонам, ее не нашел. Доехал до Екатеринбурга, там вышел и вернулся в Тюмень. Искал целый день на вокзале, но никто бабушку не видел. Мы во Владимире подходили к поезду и говорили с проводницей. Она подтвердила, что сын сел один, искал ее».