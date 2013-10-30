В России появятся бесплатные заправки для электромобилей

Аналогичный проект в США развивает Tesla Motors, сообщает «За рулем.рф» со ссылкой на интернет-издание «Время электроники».
Зарядка аккумуляторов будет медленной, так как ток на электрических АЗС, которые готовит «Экомоторс», составит 16 А. В будущем этот показатель увеличат до 60 А. Заправки предлагается устанавливать около торговых центров, кафе и мест отдыха.
Первые бесплатные пункты зарядки появятся в Челябинске к концу января 2014 года, потом их планируют установить в Москве.
Сеть электрозаправок в нашей стране также развивает компания «Револьта», которая до конца 2013 года обещает запустить в России около 2000 зарядных станций.
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