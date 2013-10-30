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В России появятся бесплатные заправки для электромобилей

30 октября 2013, 09:39
Компания «Экомоторс», занимающаяся производством и продажей электрокаров, установит в российских городах бесплатные заправочные станции для владельцев электромобилей.

Аналогичный проект в США развивает Tesla Motors, сообщает «За рулем.рф» со ссылкой на интернет-издание «Время электроники».

Зарядка аккумуляторов будет медленной, так как ток на электрических АЗС, которые готовит «Экомоторс», составит 16 А. В будущем этот показатель увеличат до 60 А. Заправки предлагается устанавливать около торговых центров, кафе и мест отдыха.

Первые бесплатные пункты зарядки появятся в Челябинске к концу января 2014 года, потом их планируют установить в Москве.

Сеть электрозаправок в нашей стране также развивает компания «Револьта», которая до конца 2013 года обещает запустить в России около 2000 зарядных станций.

Фото zr.ru

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