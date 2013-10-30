В России появятся бесплатные заправки для электромобилей

Зарядка аккумуляторов будет медленной, так как ток на электрических АЗС, которые готовит «Экомоторс», составит 16 А. В будущем этот показатель увеличат до 60 А. Заправки предлагается устанавливать около торговых центров, кафе и мест отдыха.