Тюменского безбожника начали судить за порновидео во «ВКонтакте»

Судебное заседание по делу о распространении порнографии тюменским «безбожником» Андреем Кораблевым началось накануне в тюменском районном суде. Перед председательствующим выступили свидетели — коллеги обвиняемого мужчины и возмущенные православные активисты.
Напомним, активиста Союза воинствующих безбожников Кораблева обвиняют в том, что на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он выложил видео, на котором девушка в монашеском одеянии мастурбирует распятием. Экспертиза, проведенная в ТГАКИСТ, показала: видео — порнографическое, а значит размещать его в открытом доступе — уголовное преступление. Государственное обвинение в этом поддерживает прокуратура Тюменского района.
Однако до оглашения подробностей искусствоведческой экспертизы на вчерашнем заседании суда дело не дошло — в первый день успели выслушать лишь восьмерых свидетелей и понятых. Кстати, столько же человек — знакомых и близких Корбалева — присутствовало в зале суда в качестве зрителей.
«Лучше бы потопили его во глубине морской»
Первыми в зал суда были вызваны свидетели обвинения — три представителя Тюменского родительского комитета (ТРК). Мужчины рассказывали, в общем, об одном и том же: как весной зашли на страницу Кораблева, наткнулись среди сотен видеороликов на запись с названием «Богохульство», заинтересовались, открыли и увидели мерзость. А несколько месяцев спустя неожиданно были вызваны в полицию для дачи свидетельских показаний. «Мы обратили внимание на Кораблева еще после митингов 2011 года. После закрытия выставки „Тайны инквизиции“ он вышел на публичную акцию с плакатом типа „Выставку — открыть, ТГРК — закрыть“», — объяснил один из допрошенных свидетелей. «Мы рассматривали акции Кораблева с точки зрения наличия в них признаков экстремизма и обращались по этому поводу в органы. Видимо, поэтому полиция вспомнила о нас: просто остались данные в базе». Своим вниманием к Кораблеву как идеологическому оппоненту объясняли они и посещение его страницы во «ВКонтакте».
Несмотря на то, что все свидетели обвинения подчеркивали, что текущее дело никак не является продолжением их попыток привлечь Кораблева к ответственности за экстремизм, от оценок его антирелигиозной деятельности они не удержались. Ярче всех высказался Алексей Медведев: «Я считаю, это организация — экстремистская, подрывающая духовные ценности нашего народа: Церковь, веру в Бога — все то, на чем зиждется наша нравственность и наше законодательство. Из задача, как и всей американской системы, — изменить нравственный вектор с целью изменить наше законодательство, превратить в оккупированную территорию наше государство», — заявил он.
«С точки зрения нравственности вы заповеди Божии нарушаете, — обратился Медведев уже лично к Кораблеву. — Сказано: „Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской“. И в данной ситуации это как раз, я считаю, относится к вам». В свою очередь, свидетели защиты, а также понятые (коллеги Корбалева, работающего юрисконсультом в ТОКПБ, и его супруга) — рассказали, что ничего отрицательного о личности обвиняемого сообщить не могут: специалист он хороший, а распространении «взрослого» контента ранее замечен не был.
«Факта причинения вреда конкретным лицам не было»
Сам Андрей Кораблев, признавший свою вину и просивший в связи с этим о рассмотрении дела в особом порядке, несмотря на грозящий ему уголовный срок, не падает духом и надеется хотя бы частично повернуть дело в свою пользу. «На допросе прозвучала интересная вещь: фактически, имел место факт демонстрации порнографических материалов одним свидетелем другому, то есть Добрынин зашел на свою страницу во „ВКонтакте“, открыл ролик и продемонстрировал его Шестакову. А существует такая правовая позиция, что даже показ одного человека другому такого материала уже является демонстрацией порнографии. Фактически они сами признались в совершении преступления», — отмечает Кораблев, уверенный, что суд учтет этот факт. Кроме того, как выяснилось в ходе допроса, православные активисты не пытались каким-либо образом сами добиться удаления непристойного ролика: не обращались с такой просьбой ни к безбожнику, ни к администрации «ВКонтакте» («Сам не пользуюсь социальными сетями, и не знаю их правил», — так объяснил это свидетель Шестаков).
«Свое выступление в судебных прениях я хочу построить на том, что не было факта причинения вреда конкретным лицам. 25 просмотров этого ролика с моей страницы, из них свидетелями, экспертами, следователями и другими — не менее восьми! Нет факта причинения вреда каким-либо лицам, общественная опасность существует лишь теоретически», — поделился планами Андрей Кораблев. «Я считаю, что условный срок более возможен, чем реальный, и вообще буду просить о назначении уголовного штрафа, — рассказал он. — Но, конечно, мы не будем отставлять это дело без внимания. Я буду делать все возможное, чтобы на них [ТРК, — прим. ред.] подействовать правовым путем. Сегодня прозвучало, что они считают нас экстремистами, а мы считаем экстремистами их, и рассчитываем рано или поздно это доказать».
P. S. Продолжить рассмотрение дела судья Тюменского районного суда Валерий Чезганов намерен после праздников, 5 нобяря.