Тюменского безбожника начали судить за порновидео во «ВКонтакте»

Сам Андрей Кораблев, признавший свою вину и просивший в связи с этим о рассмотрении дела в особом порядке, несмотря на грозящий ему уголовный срок, не падает духом и надеется хотя бы частично повернуть дело в свою пользу. «На допросе прозвучала интересная вещь: фактически, имел место факт демонстрации порнографических материалов одним свидетелем другому, то есть Добрынин зашел на свою страницу во „ВКонтакте“, открыл ролик и продемонстрировал его Шестакову. А существует такая правовая позиция, что даже показ одного человека другому такого материала уже является демонстрацией порнографии. Фактически они сами признались в совершении преступления», — отмечает Кораблев, уверенный, что суд учтет этот факт. Кроме того, как выяснилось в ходе допроса, православные активисты не пытались каким-либо образом сами добиться удаления непристойного ролика: не обращались с такой просьбой ни к безбожнику, ни к администрации «ВКонтакте» («Сам не пользуюсь социальными сетями, и не знаю их правил», — так объяснил это свидетель Шестаков).