Светофоры в центре заработают в течение часа

Панику в социальных сетях, незадолго до начала футбольного матча «Тюмень» — «Зенит», поднимают жители города — не работают несколько светофоров на центральных улицах.
«У нас есть информация о неработающих светофорах на перекрестках Ленина — Челюскинцев, Ленина — Семакова, Республики — Семакова, Ленина — Первомайская, и пешеходном светофоре у «Макдональдса», — сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса».
Около 16 часов в центре произошло аварийное отключение электроэнергии. В СУЭНКО сообщили, что работы по устранению повреждений ведутся, и в течение часа функционирование светофорных объектов будет восстановлено.
На некоторых перекрестках работают регулировщики.