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Светофоры в центре заработают в течение часа

30 октября 2013, 17:22
Панику в социальных сетях, незадолго до начала футбольного матча «Тюмень» — «Зенит», поднимают жители города — не работают несколько светофоров на центральных улицах.
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Тюмень

Панику в социальных сетях, незадолго до начала футбольного матча «Тюмень» — «Зенит», поднимают жители города — не работают несколько светофоров на центральных улицах.

«У нас есть информация о неработающих светофорах на перекрестках Ленина — Челюскинцев, Ленина — Семакова, Республики — Семакова, Ленина — Первомайская, и пешеходном светофоре у «Макдональдса», — сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса».

Около 16 часов в центре произошло аварийное отключение электроэнергии. В СУЭНКО сообщили, что работы по устранению повреждений ведутся, и в течение часа функционирование светофорных объектов будет восстановлено.

На некоторых перекрестках работают регулировщики.

#Новости#Тюмень#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
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