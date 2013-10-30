Сквер Тенистый закончат благоустраивать через пару недель

«Вдоль улицы Республики кладут плитку прямо в снег и лужи, — обратилась неравнодушная тюменка в редакцию NashGorod.ru, — разве так должно быть?», — задала она вопрос, отметив, что этот тротуар делают довольно долго, и идти здесь неудобно. Как рассказали очевидцы, частично работы по укладке тротуарной плитки действительно велись именно в тот день, которому предшествовала снежная ночь, поэтому днем было довольно грязно. И эти работы до сих пор продолжаются — уже в сухую погоду.
Занятно, но на информационном щите объекта датой окончания ремонта в парке обозначена как 24 сентября 2013 года, а работы до сих пор не завершены. Директор по строительству подрядной организации ООО «Профи Плюс» Михаил Лепешкин пояснил, что сроки работ затянулись в связи с погодными условиями. «На сегодняшний день там осталось доложить брусчатку и завершить работы по электрике. На это требуется примерно пару недель», — сказал он. Начались работы по благоустройству Тенистого в июле 2013 года.
На видео четко видно, насколько уже похорошел сквер. Там размещается детская площадка и турниковый комплекс, организованы парковочные места. Напомним, что проект благоустройства территория в границах улиц Республики — Тульской — проезда Геологоразведчиков разработан управой Ленинского округа после широких обсуждений с населением и с учетом мнений тюменцев.
Видео Сергея Шарапова