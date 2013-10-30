Сквер Тенистый закончат благоустраивать через пару недель

«Вдоль улицы Республики кладут плитку прямо в снег и лужи, — обратилась неравнодушная тюменка в редакцию NashGorod.ru, — разве так должно быть?», — задала она вопрос, отметив, что этот тротуар делают довольно долго, и идти здесь неудобно. Как рассказали очевидцы, частично работы по укладке тротуарной плитки действительно велись именно в тот день, которому предшествовала снежная ночь, поэтому днем было довольно грязно. И эти работы до сих пор продолжаются — уже в сухую погоду.