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По году за килограмм: наркодельца осудили на 9 лет колонии

30 октября 2013, 17:38
В Тюмени осужден 42-летний гражданин Таджикистана Рустам Рахмонов. Он признан виновным ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в особо крупном размере).
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Тюмень

В Тюмени осужден 42-летний гражданин Таджикистана Рустам Рахмонов. Он признан виновным ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в особо крупном размере).

«В декабре 2012 года региональному управлению ФСБ России по Тюменской области стало известно о поставке наркодельцами в областной центр крупной партии героина. В ходе спецмероприятий в поле зрение оперативников попал Рахмонов. 10 января текущего года сотрудники ФСБ задержали мужчину и изъяли из его транспортного средства „ИЖ-2126“ более 8 килограммов героина. На следующий день в ходе осмотра съемного жилья Рахмонова был изъят еще почти 1 килограмм героина», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил Рустаму Рахмонову 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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