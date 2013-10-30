По году за килограмм: наркодельца осудили на 9 лет колонии

В Тюмени осужден 42-летний гражданин Таджикистана Рустам Рахмонов. Он признан виновным ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в особо крупном размере).
«В декабре 2012 года региональному управлению ФСБ России по Тюменской области стало известно о поставке наркодельцами в областной центр крупной партии героина. В ходе спецмероприятий в поле зрение оперативников попал Рахмонов. 10 января текущего года сотрудники ФСБ задержали мужчину и изъяли из его транспортного средства „ИЖ-2126“ более 8 килограммов героина. На следующий день в ходе осмотра съемного жилья Рахмонова был изъят еще почти 1 килограмм героина», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Суд назначил Рустаму Рахмонову 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.