По году за килограмм: наркодельца осудили на 9 лет колонии

«В декабре 2012 года региональному управлению ФСБ России по Тюменской области стало известно о поставке наркодельцами в областной центр крупной партии героина. В ходе спецмероприятий в поле зрение оперативников попал Рахмонов. 10 января текущего года сотрудники ФСБ задержали мужчину и изъяли из его транспортного средства „ИЖ-2126“ более 8 килограммов героина. На следующий день в ходе осмотра съемного жилья Рахмонова был изъят еще почти 1 килограмм героина», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.