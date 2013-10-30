Нетрезвый водитель перекрыл улицу Одесскую

По предварительным данным, мужчина находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Как сообщают очевидцы, водитель, виляя, двигался по Одесской со стороны Республики, снес на перекрестке с улицей Котовского металлическое ограждение, затем, чуть ближе к улице Энергетиков, зацепил одну за другой еще две машины, Volkswagen и Toyota. После случившегося виновник закрылся в своем автомобиле.
Улица Одесская на данный момент полностью перегорожена. На место выехали сотрудники ГИБДД. Подробности будут известны позже.