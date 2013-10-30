Нетрезвый водитель перекрыл улицу Одесскую

Как сообщают очевидцы, водитель, виляя, двигался по Одесской со стороны Республики, снес на перекрестке с улицей Котовского металлическое ограждение, затем, чуть ближе к улице Энергетиков, зацепил одну за другой еще две машины, Volkswagen и Toyota. После случившегося виновник закрылся в своем автомобиле.