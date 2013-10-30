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Нетрезвый водитель перекрыл улицу Одесскую

30 октября 2013, 10:45
Сегодня утром, 30 октября, в десятом часу, водитель на Suzuki собрал на улице Одесской в Тюмени несколько автомобилей.
Сюжет
Тюмень

По предварительным данным, мужчина находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Как сообщают очевидцы, водитель, виляя, двигался по Одесской со стороны Республики, снес на перекрестке с улицей Котовского металлическое ограждение, затем, чуть ближе к улице Энергетиков, зацепил одну за другой еще две машины, Volkswagen и Toyota. После случившегося виновник закрылся в своем автомобиле.

Улица Одесская на данный момент полностью перегорожена. На место выехали сотрудники ГИБДД. Подробности будут известны позже.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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