Наивную первокурсницу изнасиловал случайный знакомый

Ранним утром 26 октября текущего года мужчина познакомился на улице с 19-летней студенткой-первокурсницей одного из вузов города, которая возвращалась из ночного клуба. Одежда у девушки была испачкана, и новый знакомый предложил ей поехать к нему, чтобы почистить брюки. Ничего не подозревающая студентка согласилась.
«Находясь с девушкой в своей квартире, мужчина решил удовлетворить свои половые потребности. Он применил физическую силу и, несмотря на оказанное ему сопротивление, изнасиловал студентку, после чего отправил ее домой», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что ранее мужчина 9 лет отбывал наказание в местах лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и освободился в сентябре 2012 года.
Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.