Наивную первокурсницу изнасиловал случайный знакомый

Ранним утром 26 октября текущего года мужчина познакомился на улице с 19-летней студенткой-первокурсницей одного из вузов города, которая возвращалась из ночного клуба. Одежда у девушки была испачкана, и новый знакомый предложил ей поехать к нему, чтобы почистить брюки. Ничего не подозревающая студентка согласилась.