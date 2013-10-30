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Наивную первокурсницу изнасиловал случайный знакомый

30 октября 2013, 10:41
В Тюмени 28-летний мужчина, отсидевший 9 лет в колонии, пригласил к себе домой студентку-первокурсницу и изнасиловал. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ.
Сюжет
Тюмень

Ранним утром 26 октября текущего года мужчина познакомился на улице с 19-летней студенткой-первокурсницей одного из вузов города, которая возвращалась из ночного клуба. Одежда у девушки была испачкана, и новый знакомый предложил ей поехать к нему, чтобы почистить брюки. Ничего не подозревающая студентка согласилась.

«Находясь с девушкой в своей квартире, мужчина решил удовлетворить свои половые потребности. Он применил физическую силу и, несмотря на оказанное ему сопротивление, изнасиловал студентку, после чего отправил ее домой», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что ранее мужчина 9 лет отбывал наказание в местах лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и освободился в сентябре 2012 года.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#Новости#Изнасилования#Тюмень#Таня#Происшествия
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