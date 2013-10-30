ДТП на трассе: водитель мотоблока ехал вечером без фар

Около четырех часов утра на перекрестке улиц Республики и Воровского столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Нива». После столкновения с «Нивой», «Приора» въехала в опору уличного освещения, а затем скрылась с места происшествия. По предварительным данным, водитель, стаж которого 1 год, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и послужило причиной аварии. В результате происшествия травмы получили пассажиры «Лады», 18-летний молодой человек и 16-летняя девушка.