ДТП на трассе: водитель мотоблока ехал вечером без фар

В областном центре в переулке Кондинский около полуночи автомобиль «Жигули» пятой модели въехал в препятствие. По предварительным данным, за рулем автомобиля находился 17-летний юноша, права управления не имеющий. В результате происшествия молодой человек получил травму головы, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Около четырех часов утра на перекрестке улиц Республики и Воровского столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Нива». После столкновения с «Нивой», «Приора» въехала в опору уличного освещения, а затем скрылась с места происшествия. По предварительным данным, водитель, стаж которого 1 год, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и послужило причиной аварии. В результате происшествия травмы получили пассажиры «Лады», 18-летний молодой человек и 16-летняя девушка.
В 9 часов вечера на 22 километре Салаирского тракта съехал в кювет и въехал в препятствие автомобиль Nissan. В результате происшествия пострадали две пассажирки автомобиля. 65-летняя женщина получила перелом плеча и ушибы, у второй, 55-летней пассажирки, травма головы и переломы.
Ряд происшествий связан с наездами автомобилей на пешеходов.
Около половины третьего часа дня на пешеходном переходе на улице Полевой областного центра автомобиль «Лада» десятой модели из Свердловской области сбил двух пешеходов. Стаж водителя, ставшего участником происшествия, как и в предыдущем случае, 1 год. В результате происшествия травмы головы, ушибы и ссадины получили 42-летняя женщина и 11-летняя девочка, переходившие дорогу.
Два происшествия зарегистрированы на пешеходных переходах города Тобольска. Около десяти часов утра на Комсомольском проспекте автомобилем Nissan сбита 67-летняя женщина. У нее тяжелая травма — перелом бедра. На улице Полонского около девяти часов вечера автомобиль «Волга» сбил пешехода. 35-летний мужчина получил травму головы.
В селе Озерки Заводоуковского городского округа около восьми часов утра автомобиль Honda сбил пешехода. Водитель скрылся с места происшествия, но был установлен и оперативно задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии опьянения. 28-летний пешеход получил травмы лица с открытым переломом костей носа.
Около восьми часов вечера на 68 километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль «Лада Калина» столкнулся с мотоблоком, двигавшимся по трассе без опознавательных знаков и световых приборов. В результате происшествия 47-летний мужчина, ехавший на мотоблоке, получил ушибы.
«С ранним наступлением сумерек и осенним ненастьем для пешеходов становится жизненно необходимым наличие на верхней одежде светоотражающих элементов. Приобрести светоотражающие брелоки, подвески, браслеты можно в киосках, автомагазинах. Разместить такие элементы можно на сумке, рюкзаке, на одежде сзади, или сбоку. Так вы станете видимы для водителей, когда темно и свет фар автомобиля теряет эффективность на мокрой дороге», — советуют в пресс-службе ГИБДД.